早上涨了10点，等于这个行情继续维持震荡的。而这种横盘震荡已经足足持续了3周。有个结果谁都知道，震荡到最后一定要么突破上去了，要么破位下去了。而更重要的是，谁都明白，如果突破上去，手头股票未必能跟得上，但如果破位下行，多半股票都得跳水跳的比大盘更厉害。

突破、破位，却不是二选一

以上这些虽然还没出现，但都是可以预见到的。但关键是，为此该做一些什么样的准备？如果大家没想过这个事情，或者就是简单一想，没深入思考过。那最好先→上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己先去量化“机构库存”的变化，早做准备。否则等看到了突破上涨，赚不赚钱得靠运气，而看到了破位下跌，搞不好就束手无策了。

没机构照顾的后果

而之所以要盯“机构库存”，道理显而易见，震荡里破位可以不需要机构参与，但震荡里突破，必须是机构投资者带头的，根本不能靠散户。而“机构库存”是对具有积极机构行为的量化结果，所以如果没有机构库存，涨不上去，下跌有份。下面都是机构库存在震荡中消失的股票，突破基本都是失败，破位到很快的。





如果遇到这样的股票，眼下的市场里还是早早的换，毕竟有“机构库存”的股票也是很多的。大家手头股票有没有“机构库存”，可以到→ 点这里进“博尔系统”自己去量化清楚 。虽然说未来我们不知道怎么走，但没有机构库存的股票，涨上去没希望，跌下去容易破位，参与价值自然是很低的。

动力十足的反击

而特别要注意的就是，现在的震荡中，有些股票在下跌中，机构库存反而增加，这说明下跌背后，机构是在吸货的。那后面一旦动起来，动力十足，反击会非常迅猛，这个样子的股票也已经不是一个两个了。大家可以看下面的图，橘色代表的就是机构库存。

实际，股票在震荡中，为什么“机构库存”有的有，有的没有。还不就是因为，机构也在对股票做选择，为2018年的行情做准备。所以大家→上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者点这里直接进入 ，主要去量化“机构库存”，这也是为了跟上那些机构的步调。这个节拍如果赶不上，手头都是机构库存消失的股票，那一旦错过，很可能就又得至少等半年之后，才再去碰一次运气，而期间会跌到哪真不知道。同样如果是“机构库存”不断增加的股票，机构在积极行动，之前几个月反弹空间已经打开，涨起来也是不会小的。



