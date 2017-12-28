下午的文章，写了当前市场的严重博弈和残酷现实。不少朋友也跟我说，确实我说大家就是他们现在遇到的问题。割肉离场，那可能就是给机构上交带血的筹码。但死不割肉，就是和其他人一起死在一只瘟股里面。这种两难，陷在里面确实是没出路的。要有生路，只有换股可行了。

鸵鸟策略损失更大

对于这些朋友的观点，我表示赞同。哪怕换100股，也是一种态度。就比闭眼当鸵鸟，好上100倍。并且眼下的大潮就是换。今年机构极端配置大市值蓝筹，中小市值股票比例2013年以来最低。现在他们必换仓（道理在周二晚上的文章里说过）。可以说眼下的下跌，也是因为换仓买不到筹码而反手砸盘造成的。机构的目的就是通过砸盘，让盘面恐慌，他们好进场。所以大家要换，一定换那些有积极机构行为的股票。这方面→可以先到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后再量化清楚当前的机构库存变化，如果量化出在下跌中“机构库存”出现了，就说明这股票机构吃到货了，这种股票如果手头要是有，倒是不用再去换了。

下面就是最近大跌后，有人受不了，恐慌盘出现的状态，明显暴跌之后，代表机构库存的橘色反倒出现了。眼下这种情况是不少的，并且有的上周前已经出现，现在都开花结果了。

眼下不管是上涨还是下跌，有个判断我始终未变，那就是当前行情往上做，空间足够，环境支持，缺的就是作为行情发动者的机构，他们需要筹码。涨上去没人肯跑，所以很多时候只能反手往下做。而大家自己的股票，目前有没有“机构库存”，一样可以→ 点这里进“博尔系统”自己来量化 。真吃机构库存出现，吃到货了，涨起来都是飞快的。一周20%真的不算什么。

前人的坑不要再掉

另外，大家看到上面股票没有，机构库存增加，一般也不是在暴跌的时候，因为暴跌其实也没人愿意跑掉，都在等反弹呢，所以真正机构能吃到货的时候，往往是震荡反弹失败的时候，就像现在，震荡反弹出现了，努力的几次都没反上去，就彻底失望了，再跌才会有割肉盘出来，让机构拿到货。但反过来说，如果此时此刻，还是一点“机构库存”都没有的股票，那死扛的危险就太大了。就像下面这种股票，不换掉而死扛的话，震荡到最后就又是破位。

眼下做“机构库存”消失的股票，就好比来一场赌博，但赢面是很小的，因为当前股票太多，机构不去做的股票，真的会长时间不碰的，到时候这种股票就被边缘化，等到再轮到这种股票动，搞不好一年半载都过去了。而一年半载被边缘化，股价可能都跌的不认识了。眼下跌3、4个月的股票比比皆是，这也算前车之鉴。大家这方面，自己上应用商店，下个“博尔系统”来量化清楚“机构库存”，→ 或者点这里直接进入系统量化也行 ，前人掉进的坑，我们就别再掉进去了。



