今天这是赤果果的博弈，眼下的行情实在是残酷，为什么昨天涨26点，今天跌要跌掉30点？原因就是，一涨上去就没人愿意走。拿昨天来说，之前被诟病最多的次新股带头上涨，说明当前这位置，真的没什么股票是资金不敢买的，但昨天上涨的同时是成交萎缩，涨起来没人走，那指望机构资金进场抬轿，但机构也不傻，上涨去没人走，就干脆往下面砸，砸到怕了，一定会有人割肉出局。

带血筹码与翻天上涨

可以说，当前行情只有人割出带血的筹码，才能换来翻天的上涨。但到底谁都懂，但真要狠心割肉，谁能下手成全别人？我是猜不到谁会去割肉，哪个股票里愿意割肉的小散多。但这并不是没有办法，大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，去量化自己关心股票的“机构库存”，下跌之中“机构库存”增加，显然是机构吃到货了，那必然是有人割出来的。

砸盘，割肉、吃货、反击

而一般割肉离场，机构吃到货之后，强劲的翻盘就很容易出现。12月以来这种已经集中出现过两次，一次是在12月6、7日，一次是在12月18日。具体表现出的“机构库存”变化状态，就像下面的股票一样，橘色代表的就是“机构库存”。

所以接下来大家在看到一些股票在下跌之后，甚至破位之后，突然拔地而起，头也不回。不用奇怪，多半就是下跌的时候已经吸货完成，然后就是轧空恐慌盘。自己的股票是不是机构库存现在在增加，也可以→ 点这里进量化系统 ，之后自己去量化清楚。现在股票往上做，空间足够，环境支持，缺的就是作为行情发动者的机构，他们需要筹码。吃到了就你能翻上去，一涨就不得了。

生路，靠自己的行动

眼下的节奏就是砸盘，割肉、吃货、反击。所以最危险的股票，就是这个股票里面的人都是打死不割肉，没有一个肯出局，那结果就是一起去死。机构吃不到货，就只能反手往下砸，这样的股票，哪怕反弹次数再多，创新低的次数也会一样多。有些股票跌了30%之后还跌40%、50%，主要的原因就是都在的等人救，自己不动，但股市里多数人的选择，基本都是错的。

所以说，眼下大家手头股票，不是不能等，但要这个股票值得去等。有机构库存在，机构库存还在增加的，哪怕下跌，都值得等等。毕竟能量化出积极的机构行为，就不坏。但如果机构库存就是消失状态，那涨涨跌跌折腾个几回，最终还是会破位。这不是我吓唬谁，实在是这样的股票太多，大家最好自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者→ 点这里直接进入 ，把交易给量化清楚，自己看那些机构库存消失的股票，是怎么折腾，结果又如何。看多了，自己一定清楚。到时候自己都知道，库存消失的股票真不如去换有“机构库存”的股票。生路靠的都是自己的行动。



