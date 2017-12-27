早上，基本又是不涨不跌，虽然昨天无论我开车路上听电台的财经节目，还是看很多朋友发来的私信和留言，都感觉到一种因次新股、题材股活跃所带动的兴奋。但和业内的一些老法师沟通，他们担心的依旧是成交量。

反手再砸的致命隐患

昨天并没有因为多数股票的活跃，而让成交量上升，实际无论是上证、深证的主板，还是创业板、中小板，成交额依旧下降。而这种下降体现出来的，依旧是散户的惜售。只要一涨，一定等等看。但任何上涨都是为了牟利的冲动，前期各路机构蓝筹里抱团取暖，题材股的筹码不多，现在即便想在里面牟利，没得买的到筹码才行。而一旦买不到筹码，那机构投资者会做的就是反手先往下砸盘。所以就眼下这种形势，如果又看到一批股票创新低，不用惊讶，这是必然会出现的。而大家要避免这种损失，最简单的办法就是上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，然后用系统挑选“机构库存”增加的股票参与。因为“机构库存”增加，必然是积极的机构行为导致的，这就没有机构买不到货反向砸盘的担心了。





吃到货就是不一样

并且现在一些大机构，是要货为主。真低位股票买到货了，涨起来，短期利润十分可观的，最近大家看涨幅榜上，一下子出来很多低位起来快速飙升的股票，几天就是20%以上的涨幅。下面图里的股票，就是量化出来，机构拿到货的状态，代表“机构库存”的橘色在不断的增加，然后就加速上去了。

这样的股票现在不在少数，大家手头有没有这样的股票，可以→ 点这里进量化系统 ，或许自己量化一下，就能发现手头的股票，震荡中也是“机构库存”不断增加的，那持有就是了。

更多的股票还有风雨

不过，要提醒的是，虽然机构是要货，也有很多股票机构库存增加。但现实是更多的股票，要不到货，结果就是接下来砸盘的股票，恐怕比吃到货后拉升的更多。并且，机构也不是傻子，他们知道这种行情里，你小跌两天，散户还是不会动的，要砸都是出狠手，快跌慢跌阴跌结合，砸的别人没方向，反正现在股票多，不需要同时做那么多股票，有些股票砸下去几个台阶之后，机构再慢慢吸。

这种反手做盘，杀伤力是很大的，尤其现在更加是如此。而这种股票的特征，就是机构库存是处于消失状态的，即便涨起来也没机构库存。这种状态一定会大面积出现，大家能做的就是，自己手头的股票别这个样就行。所以这种时候，大家拿博尔系统量化的要点，就是震荡中有没有“机构库存”，到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者点这里进入系统 ，自己就能去量化“机构库存”了。到底手头的股票最近有没有“机构库存”，有没有积极的机构行为，一量化都清楚。



