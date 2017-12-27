昨天涨幅不小，次新股功不可没，已经有朋友跟我说了，次新股涨得好，自己股是带人气的，次新股股一涨，他手头的那些题材股就有机会了。接下来要天天盯着次新股看了。看似合乎经验的判断，但我是提醒那朋友，别进了慢一拍的坑里。如果盯着次新看，你想买股票，等看出来次新连续上涨，市场热起来了，买也晚了。如果想卖股票，等次新股又跌回去，断定是投机炒作，卖也晚了。

再盯热点，又得进坑

原本人家喜欢盯盯次新股，没什么不好。但眼下着眼点偏了，就容易再受骗上当。次新股为什么这两天表现好，可不是因为这两天突然有人心血来潮要买次新股。而是之前已经有机构，暗暗趁着下跌，在次新股里积极行动。这点大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己量化“机构库存”的变化，就能看出机构最近的行为。然后大家就能清楚，真正影响眼下股价的，不是股票的题材，而是机构的动作，机构动作一大，很多股票就会几天就上涨20%以上。

机构资金的取向

并且，现在这个时点上，机构的取向的变化是非常大，非常快的。其他跌到低位的股票，完全可能成为各路机构在市场低位上的猎物。就像下面股票，之前下跌的时候，“机构库存”处于消失状态，所以没人管的时候，下跌根本无法控制，但最近的下跌中，“机构库存”出现了，毫无疑问，系统在此时抓取到了积极的机构行为。





而低位就一动作，往往惊涛骇浪就来了。而明眼人都能看到，等涨上去再做，肉肯定吃不到了，汤能不能喝到都不好说，但如果和“机构库存”同步去加仓的话，那就不落后，往往还能提前个几天。所以，眼下个股突然发力的时候，大家可以先→ 点这里进量化系统 ，自己来量化“机构库存”变化的股票，不用盯着大涨的羡慕，后面地板上趴着的好货多得很，机构现在新增的就是这种股。尤其市值不大的，一旦坐上去，都是飞一样。

欣喜背后的警惕

当然，说到到这里，大家一定注意，别看到低位的股票机构进去，就觉得自己股票一定也有机构要进。这种心理也是小散的致命伤，尤其现在，股票3600多家，哪可能一波上涨就全都覆盖，必然有机构关照不到的股票，而关照不到的股票，即便涨了，一旦跌起来都是飞快。并且新低会一个接着一个。这不是危言耸听，大家看看前车之鉴。





上面图里的股票，每次上涨，似乎都很积极，但机构库存显然处于消失的状态，但没有“机构库存”代表没有积极的机构行为，结果就是市场一跌，立马往新低奔，因为炒作其中游资，绝不会坐守其中，往往酿成的就是多杀多悲剧。接下来悲剧会有没有？一定会有的，我们所能做的，就是别发生在自己身上，这点大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，→ 或者直接点这里进量化系统 ，把自己手头的股票，有没有机构库存都量化清楚了，然后该怎么做，心里也就有数了。真反弹上去，没库存的优先考虑离场。





