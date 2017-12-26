今天指数上涨，多数股票上涨，并且是前段时间被打压最厉害的次新股带队，明显带动人气，不少朋友问我是不是行情要好，手头的题材股套牢的，这次有没有机会上去点。而我和他们说，要算清手头股票的小涨，就得先把大账给算清楚。

机构的大账

为什么次新股会涨，看上去就是个偶然。如果大家给机构算算账，今年各路机构账面上赚了很多的，但这是通过抱团扎堆蓝筹取得的。但代价是基金在大市值股的配置比例2013年以来最高，小市值股票则是最低的。但这种配置到了极端，2018年还怎么复加上去？接下来要蓝筹再涨，除非是超预期的业绩增长，但这点肯定是无法保证的。而从股息率上看，真的是不如银行理财，你让这些几十亿、几百亿的机构，怎么可能在蓝筹上长期持股？换股，继续靠股价上涨盈利，是最好的选择。如果大家把这笔大涨算清楚了，就肯定清楚今年的新年交替之际，必是机构大换仓时候。这种机构市里，看清机构的动作，比任何分析都来得直接。所以大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化一下机构库存的变化，机构库存增加，一定是有机构的积极行为出现的。

希望之星

并且，最近一段时间，机构的积极行为，并不拘泥于蓝筹，今天的次新股爆发，实际一两周之前，很多次新股低位上已经是机构存出现了，有的甚至是在下跌跳水中出现的机构库存，机构低吸意图昭然若揭。而当前表现最闪光的也是这批股票。

大家自己如果→ 点这里进量化系统 ，再去量化“机构库存”，就能发现，眼下真的很多股票，都在新增，或者出现“机构库存”，虽然股价有下跌的、盘整的、大幅震荡的。但只要有机构在里面在折腾，就肯定比没“机构库存”来的好，并且大家看上面图里的股票，没大涨之前，不也是折腾的吗？这应该就是年底前后，行情的希望所在。

欣喜背后的警惕

当然，说到到这里，大家一定注意，别看到低位的股票机构进去，就觉得自己股票一定也有机构要进。这种心理也是小散的致命伤，尤其现在，股票3600多家，哪可能一波上涨就全都覆盖，必然有机构关照不到的股票，而关照不到的股票，即便涨了，一旦跌起来都是飞快。并且新低会一个接着一个。这不是危言耸听，大家看看前车之鉴。

上面图里的股票，每次上涨，似乎都很积极，但机构库存显然处于消失的状态，但没有“机构库存”代表没有积极的机构行为，结果就是市场一跌，立马往新低奔，因为炒作其中游资，绝不会坐守其中，往往酿成的就是多杀多悲剧。接下来悲剧会有没有？一定会有的，我们所能做的，就是别发生在自己身上，这点大家自己→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用， 或者点这里直接进入 ，把自己手头的股票，有没有机构库存都量化清楚了，然后该怎么做，心里也就有数了。真反弹上去，没库存的优先考虑离场。



