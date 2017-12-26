今天有意思，不少朋友跟我说个，昨天晚上看央视2套的新闻，还说小市值股票把散户坑惨了。没想到，话音一落，今天小盘次新股全面上涨，这不是一个耳刮子抽的啪啪响吗？

对此我是淡淡一笑，我只对那些朋友说，如果你觉得这是中小盘股的机会，那最好上应用商店，下个“博尔系统”来量化一下那些中小盘股票的“机构库存”的变化。因为当媒体上都在报道散户在中小市值股里被坑时，真正还能在小盘股里折腾的散户真就是没几个了。而与此同时，量化一下就能发现，不少中小市值的股票，在上周开始，已经出现了“机构库存”。这说明，在这些股票里，已经有积极的机构行为。

低位有机构做，个个是金子

下面几个就是今天表现出来的小盘股，之前在11月开始“机构库存”消失后，就没人管了。所以当时跌的惨不忍睹，但上海走开始，哪怕股价又经历的下跌，当时样子就是在去创新低，但代表机构库存的橘色是越来越多的。跌下来反而量化除了“机构库存”，那机构在干什么，我想不用说了。

而中小市值的股票，本来就容易被资金推动，几个亿就能打的飞起来。所以涨的凶是很自然的。这点上，大家现在也不用抱怨自己手头的股票烂，关键也去量化一下最近有没有“机构库存”从无到有，越来越多的变化， 点这里进量化系统就行 。看到这种变化，即便下跌，也是自信满满。咱不去羡慕人家，两个涨停、三个涨停，但毕竟出现了机构库存，说明机构行为变得积极了，跌那么多之后，短期20%的反击幅度，那还不是随便涨涨？

最要当心滥竽充数

反倒是那些，股价涨起来，但背后却没机构库存的股票，是最要当心的，反弹一两天，可以考游资、散户的热情，但如果没有机构参与，根本就持续不下去。这种情况也是出现的太多了。

而眼下，谁都希望股票能出现普遍上涨，而不是就几十家老面孔，但同时，谁都希望自己的股票能涨的更持续，而不是一两天就歇菜。但这点绝不是我们有这个心愿，股票就能帮我们达成的，一定是机构、散户一起做，才能做出一片人气。而什么股票，现在一起在做？要散户做很容易，涨几天散户态度就会发生变化，但机构下手，我们指挥不了他们。大家确实可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点击这里进入 ，来量化清楚，“机构库存”的变化，接下来，“机构库存”消失的股票，依旧有问题。而“机构库存”出现的，股票，哪怕今天还在跌，这几天的榜样这么多，大家应该懂怎么做，至少我得高看一眼。













