下午博客里说了，这种下跌，各路资金各怀心腹事，有些机构要换仓位，各种手法都会用上。结果有很多朋友来问震仓的话题，因为他们的股票，前几周里不是没涨过，只是最近又都跌回来了，所以特想知道是不是震仓。

要是大家手头股票也有涨上去在跌回来的，确实有震仓的可能。这点→上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化手里股票的“机构库存”变化，只不是震仓，有没有“机构库存”是很重要的一环。如果是震仓的话，这种低位起来的震仓股，涨起来可是一大波。

大跌后的震仓

机构一旦震仓，量化交易，肯定有三个特征，首先有“机构库存”，下面图里橘色的便是，否则连机构库存都没有，还谈什么机构震仓。然后必然有“做空主导”的杀跌动作，图里绿色的就是做空主导，不实实在在的做空，让人看到抛盘如雨，下不到人的。最后肯定还有“空头回补”主导的低吸动作，否则杀下去不捡回来，那是出货，不是震仓了。

这种状态出来，基本就是机构在震仓了，但有点值得再和大家说，那就是眼下看“机构震仓”，一定是跌到低位出现震仓迹象的股票，几百元的茅台，就算震一把仓再涨，别说散户兴趣不大，机构的兴趣也不大的。倒是低位股票有机构意图，那后面的上涨空间确实值得去搏一把。大家→ 点这里进量化系统来量化 ，，主要看的也是这种股票，三个“有”都符合，就是震仓了。

有个心理关必须过

还有就是，好多朋友自身做股票，往往心里关难过，只要自己手头有这只股，就把这只股拼命往好的地方想，所以只要是低位一折腾的，都当是震仓，然后想着翻转后会如何如何。但这种想当然是要不得的，因为现在股票多，钱不够，更多的股票不是震荡，涨上去后跌下来，背后是一点机构库存都没有，机构库存消失下的反弹回落，太多都创新低了，有甚至反复创新低，就像下面的股票一样。

所以很多时候，换一换股，能海阔天空，也可能进退失据。关键就是换什么？手头股票→上应用商店，下个“博尔系统”的APP去量化一下， 或者点这里直接进博尔系统也行 ，有机构库存，在震仓的下跌，当然就不换了。而要是量化出来，自己的股票是机构库存消失的那种，一定换。而换的目标就是同样下跌，但有“机构库存”、有“震仓”的股票，当然价格接近更好。而眼下，由于年底市场中大规模的机构换仓、结账同时存在，大家自己去量化，一定能看到很多机构库存消失的股票，也同样一定能看到很多机构震仓的股票，关键还是自己手头的股票在震仓的话，那什么都省心了，这方面，量化一下也就清楚了。







