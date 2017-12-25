行情今天又跌，并且这种下跌，大有惊弓之鸟的味道。上证从12月5日以来，横盘震荡足足三周时间，此时如果破位下去，自然是难看。而在仔细量化了一下个股，发现市场的下跌又不那么简单了。可以说是各怀心腹事，对大家来说也是有好有坏，下面我自己说一下。

各怀心腹事，洗盘还是逃命？

现在的下跌，有为了拿筹码的，也有为了洗盘的，当然也有为逃命的，这些全都体现在交易行为上。而大家可以→上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己来量化交易的状态以及“机构库存”，通过机构库存的变化，交易状态的改变，当前股票的下跌属于什么性质，是能够判定出来的，真要是为了要货的挖坑，或者为了拉升的震仓洗盘，那跌的越猛，接下来爆发就会越狠。这是最最需要注意的。

低吸的章法

跌下来要货，这是下跌中机构最常见的手法，而这种状态，必然导致机构库存的增加，所以下跌中机构要货是最容易量化的，就是下跌中，代表“机构库存”的橘色能越来越多。下面图里的股票就是的，大家看一看就明白。

回想起早上问了一圈券商、基金的朋友，今年到年底都还没休息，反而更加的忙碌，绝对不是今天他们业绩不好，实际他们个个都是纸上富贵，抱团扎堆的在蓝筹里，但就是谁都不敢拼命套现，现在是默契，默契消失，账面就毁了，害人害己，所以换仓换的绝对辛苦。我想想也是，大市值换小市值，这得低吸多少个小市值股才能换仓完毕？所以现在下跌中，出现了很多机构库存增加的股票，也是合乎逻辑的。这样的股票，→ 大家可以点这里进量化系统 ，再自己来量化“机构库存”，都能一眼看出，而这样的股票跌多了，那等于就是在压弹簧，越压能量越大，就像上面的股票那样，下跌中机构库存增加，等到反击的时候，速度比跌下去的时候更快。

浑水摸鱼的震仓

另一种别有用心的交易行为，就是“机构震仓”。借着现在市场疲软，正好浑水摸鱼搞震仓个，把别人洗出来，接下来自己拉起来就轻松。这个行为和砸盘吸货还有区别，机构库存不是下跌是才出现的，而是之前已经增加了，说明机构已经在里面有积极动作了。但最近几天做空主导（绿色），杀跌挺快，这不是机构自己脑子进水，而是不杀跌，没法在盘中把别人吓出来，但到最后一定是空头回补（蓝色）的行为出现，并且主导股价，这个过程就是震仓的行为。下面图里的股票，大家看一下就清楚。

震仓的迹象，比单纯的低吸要复杂，得动能、库存都观察，但比起一头雾水，不知道为什么下跌，多看一个功能，也是非常值得的。毕竟震仓就是用来吓人的，不被吓到也非常重要。并且现在的杀伤，也并非都是吓人，有的是真杀。那些没机构库存的股票个，这杀起来都是一轮轮下跌没尽头。下面图里就是机构库存长期消失的股票，确实走杀伤极大，反弹没用。而大家手头的股票，是震仓？是机构低吸？还是没人管，一路跌？都可以→先到应用商店，下好“博尔系统”的手机APP， 或者点这里进量化系统 ，把机构库存的变化都量化清楚，对号入座，就不怕一些资金浑水摸鱼了。



