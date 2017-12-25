圣诞节，但股民今天就不用过这个节了，在看看这行情的表现，也确实没心思。包括今天我去问了不少券商、基金的朋友，他们也不过，因为忙着呢。从12月开始就倒腾仓位，有的前几天倒腾好了，有的到现在还在倒腾。每每年底换仓忙，更何况今天基金在大市值与中小市值股票的配置比例非常极端，明年调整配置也是必然的。

这次倒仓位，规模很大

而从12月头上，倒腾到现在没倒腾好，可以见这次倒腾的规模是非常大的。但肯定有朋友会说，我就看到都在跌，哪里看到仓位的转换？但大家上手机应用商店，下个“博尔系统”的手机APP去量化，就能看到很多下跌的股票，下跌中机构库存出现了。而机构库存越来越多，当然说明这些下跌股票，实际是有积极的机构行为。手头股票要是有这种清楚出现，下跌也不是坏事。

有的下跌真别怕

股票总是涨涨跌跌的，跌都跌了，也就不怕了，关键是下跌的性质。下跌中机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在要货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。

每每年底机构换仓，总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但大家自己→ 点这里进量化系统 ，来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中机构库存增加的股票，恐怕很快一过年就是丑小鸭变天鹅，灰姑娘变白雪公主，就现在这种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。

失望时别忘了看看机构库存

真正年底让人寒心的股票，是那些跌到现在，依旧没有机构库存出现的股票，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。

但有些事情残酷，资金面是明摆着的事情，炒股票1500只足够了，3600多只股票，一定是有靠边站的，这谁都要面对，谁也逃不过。这种局面下，机构抱团扎堆，散户不参与其中，那也是被边缘化。但大家也别慌，先上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入 ，看看手头那些自己觉得走弱的股票， 是不是一点“机构库存”都看不到，如果是有机构库存的，那就是虚惊一场，情愿忍住的。



