年底，各路大家对行情的未来都在发声，李大校前几天刚刚说当前行情是儿童底，就有很多朋友问我，是不是真到底了。而就我看来，眼下是个“鱼塘底”。什么叫“鱼塘底”？首先，蓝筹目前依旧得到市场认可，所以很难突然走熊，而对于中小创的股票，申万小盘股指数成分估值为31.6倍，中盘股指数成分估值为28.6倍，已经非常接近于2005年、2006年和2008年底以及2012、2013年的底部区间，因此从估值的历史比较来看，当前中小市值特别是中市值上市公司已经具有了相当的估值吸引力，所以底部基础是有的。但不是说估值便宜就一定是底的，得有钱进来，才能涨起来。而眼下的环境是鱼多水少，3000多只股票，好比困在枯水鱼塘里的鱼，谁能得到资金，谁就能活蹦乱跳，得到不资金的，只能半死不活。

哪些股如鱼得水

而现在，谁能提供资金？是散户吗？存量散户基本都趴下了，增量的新开户，11月到现在就是一路下降，但机构开户数月月稳定在750家上下，同时2017年很多机构由于买在蓝筹上，所以盈利颇丰，下一年的投资意愿强烈。所以“鱼塘底”的时候，机构投资者看中哪只股，哪只股就会牛起来。而大家可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己去量化一下“机构库存”的变化，如果低位机构库存又在增加，那多半就能成为一条活鱼。

并且，这点上，大家也别对自己手头一些跌的股票妄自菲薄，觉得上周大盘走的挺好，但自己股票还是跌的，肯定没机构动作，实际就上周的时候，很多跌下去，甚至看样子是去创新低的股票，但量化一下，反倒“机构库存”出现了。而出现“机构库存”不就是机构投资者趁着下跌积极的买货吗？鱼塘底里，这条鱼得到水了。

当前这个市场，确实有很多股票，长期处于机构库存消失的状态，一直没有被积极的机构行为，结果就是往往一跌就往新低跑。所以特别要注意机构库存出现后的股票表现，完全有可能就是天翻地覆的变化，而大家手头股票，如果上周也有调整，一样可以→ 点这里进量化系统 ，再自己去量化有没有机构库存。

聚集效应一出现，鲤鱼跃龙门

往往“机构库存”出现的股票，因为积极的机构行为出现了，表现就会好很多，并且眼下是有聚集效应的，越是“机构库存”在提升的股票，越是有更多的机构会去参与进去，形成新的机构抱团股，然后股价就鲤鱼跳龙门了。