又一周收盘，距离年底又近了，这几天讨论年底机构调仓换股，准备来年吃饭行情的话题，越来越多了。已经有些朋友，打算就在年底的时候找机会参与其中。但明显遇到两个问题，这两个问题不解决，就算想做，都找不到门。

上涨潜力差别巨大

这两个问题我这里也说一下，大家看一下，自己是否也碰到了。一是，想买点股票，但走势上看，3000只股票基本都一个样，前两个月下跌，然后最近企稳准备拐头，都差不多，到底哪个好？二是，谁都知道现在不能乱买，买对了上去一波真赚到了，买错了结果就是破位套牢，还得跌。当然这也不是没有应对之策，看股票走势都走的接近，那就干脆换个角度看，有没有机构在里面折腾，上应用商店，去下个“博尔系统”的手机APP，现在能够直接去量化“机构库存”，现在有机构库存和没机构库存，上涨的潜力差别巨大。而当大家把“机构库存”给量化出来之后，有机会、更靠谱的股票就都会浮现出来，下面一类类的分给大家看。

新低专业户

一部分朋友很担心，现在看着上涨买进去，但买进去之后股票就跌，甚至创新低。这种担心并非空穴来风，前段时间，这种事情可以说不胜枚举。但如果归纳一下，那些股票都有共性，就是即便反弹上涨，也缺乏机构库存（下面图里，橘色的就是机构库存），说明上涨的同时，并没有积极的机构行为。而现在的市场，跌下去，谁都不靠就能跌，但涨上去，没机构投资者带头，实在太难了。

所以，现在没机构行为的股票，体现出来的就是“机构库存”消失。这样的股票，由于没机构照顾，涨起来太难，创新低太多，一定引以为戒。即便看到了上涨，都不要过于乐观，→ 点这里进量化系统之后 ，可以先去量化“机构库存”。没机构库存的话，再上涨也别急着参与。看不到机构的踪迹，现在也是不见兔子不撒鹰。

哪些不肯跌，到底赚谁的钱？

相比之下，如果机构库存呈现一个总体上升的状态，那下跌创新低的可能性就很小了，这道理也很简单，“机构库存”提升，肯定是有积极的机构行为存在，而当机构行为很积极，你让股价一路跌下去，当然不大可能，除非散户集体铁了心抛股票，抛的机构接不住。但就现在这情况，散户多数都趴下了，这种担心可以说根本不存在。

说到这，不得不说一下，现在如果还想做些动作朋友，其实是很不错的，别的不说，至少和多数人不一样了，多数散户就是趴下不动，随它去了，结果有机会必然错失，有风险必承受。所以往往到这种时候，有一份心，比你有多好的技术水平，更重要。有没有机构库存，大家上应用商店，自己去下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点击这里进入系统 ，一量化也就清楚了，这是很直观的。眼下没有机构库存的股票风险大，机构库存提升的股票机会大，这也是明摆着的。差别就是很多很多人，现在根本就不看了，那在简单、明白机会放在面前也是白搭，眼下赚钱，应该说，就赚那些不管、不看的人的钱。





