早上，行情基本就是小波动，本来想是波澜不惊的半天，没想到有些朋友心情非常焦急，仔细问了原因，人家的焦急不是没道理。本周市场从最低点起来，一路低点抬升上涨至今，很多股票涨的不错，但那几个朋友之所着急，就是他的股票涨的非常慢，完全跟不上大盘，并且看着别人家的股票，非常强悍的上涨，心里当然着急。

担心不是没道理

但在我看来，慢到不用着急，因为这不是致命伤。真正的致命伤是，现在比别的股票慢，但只要行情稍有调整，比别的股票都跌的快，那才是欲哭无泪。手里拿着这样的股票，才是最头痛的。当然，股票没有无缘无故的上涨，也没有无缘无故的下跌，如果一个股票如果涨的磨叽，跌的积极，大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己来量化“机构库存”的状态，一定能看到反常的地方，所以表现落后于市场的股票，就先看交易上有没有反常，只要不反常，继续持有，是没有问题的。

库存多少，天差地别

一种最明显的反常状态，就是股票持续上涨却没量化出来有“机构库存”。就像下面图里的股票，之前下跌途中都有持续五六天的反击，但反击不管快慢，都没有机构库存，说明这种股票的上涨，不是机构做的，而游资、散户的投机，很难持续，来的快，去的更快。

因此，这种没有“机构库存”状态下的上涨，死扛是最不值得的，一直扛着就是低了还有更低。这种前车之鉴，实在是数不过来的，大家自己手头的股票，如果本周的表现，自己不满意，也可以→ 点这里进“博尔系统”来量化清楚 ，背后的“机构库存”有没有变化，如果一整周都看不到“机构库存”，那接下来一定高度警惕了，下午最好能量化出“机构库存”，否则一旦这轮上涨后，下周有什么回落，哪怕是盘中市场回落，都有可能顷刻把最近的涨幅全都擦掉。

提升显著

当前市场里，真正能在行情中有所表现的股票，一定是那些机构库存出现非常明显的股票，因为机构库存的增加，本身就说明最近这段时间里，机构行为很积极。而眼下这种机构投资者掌握绝对话语权的市场里，也必须有机构参与，才有机会持续上涨。