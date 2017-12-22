周四市场一涨，不少朋友饶有兴致的跟我讨论起了市场的变化，昨天我说别看上证折腾，最近两周指数累计还小跌，但个股7成在上涨。于是就有朋友说，他也看了，涨是涨，但都涨一点点，不顶事啊。说的没错的，但眼光要看到发展，今天再一涨，更多的股票涨了起来，但谁都知道，推动3000只股票上涨，现在还没这个能力，接下来有的真是波段下跌结束，开始波段上涨，有的涨个三四天又结束了。这是当前多数股票上涨之后最普遍的问题，这问题搞清楚，很多事情迎刃而解。

大刀阔斧砍游资

解决这个问题，一个简单的办法，就是大家先上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化一下股票的“机构库存”。没有机构库存的股票，先PASS掉，这道理很简单，如果机构行为都量化不出来的股票，靠游资、散户让股票扭转下跌局面，眼下基本没可能。最近这种前车之鉴太多了，看似涨的挺好，但实际机构库存都消失了，根本没法持续，反倒换来上涨之后，加速下跌破位。

吸引眼球不代表真金白银

除了这一步优选之外，大家还熟悉机构的特点，有些机构会在隐藏的仓位，有利于新年开始的新攻击。但有些迫于结账压力，他们会借助市场，造成异动，吸引眼球，但这里面是有阴谋的。有选中这种股票也得PASS掉。

这种吸引眼球的股票，大家→ 点这里进量化系统 ，去量化“机构库存”的变化，能够量化出机构库存，但上涨背后的机构库存是反而下降的。而这种一边上涨，一边机构库存下降的情况，往往不是什么好事，这方面大家自己想想就明白，一般机构积极参与，健康上涨的股票，“机构库存”是提升的，下面图里，K线下方橘色代表的就是机构库存。而眼下，下跌后的反击中，这样的股票也不少的，即便有朋友看好它，下手也得三思。而手头有这样的，借着上涨找高点离场，后面可能很快就有足够的差价出来，舒舒服服的买回来。

经过这两步优先，把一些有问题的上涨股排除之后，在做起来，就容易很多。这点我也要提醒大家一下，很多时候，走势上的信息就是别人特意给你看的，就好比最近很多股票下跌之后，低位拐头上涨。但背后引领这种上涨的机构在做什么？却是那些人要极力隐藏的，不想给你到的，但却也是最有价值的东西。之所以要去量化，就因为能得到有价值的信息，做出最直接的判断。大家自己→上应用商店，下好“博尔系统”之后，自己去量化一下“机构库存”，→ 或者直接单机这里进入 ，大家自己就能体会到，看到很多别人看不到数据，能让你摆脱很多原本纠结的问题。或许一个左右两难的事情，就因为看了一眼，变得非常明确，进而避免损失、把握机会的价值有多大，那每个人资金量不同、仓位不同，会有大有小，但有益处是肯定的。







