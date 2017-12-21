中午刚说，年底的时候，一些机构会在仓位上做文章，用以隐藏自己下一年打算攻击的品种，顺带还搂草打兔子来一把震仓。但，并非所有的机构都这么想，其中有些机构在年底的策略上正好相反的，迫于结账压力，他们会逆市而动，吸引眼球，但这里面是有阴谋的，把这些弄清楚，行情涨起来就会做的更开心。下面和大家仔细说说。

吸引眼球的目的

最近这两周，不少股票表现都比大盘来的好。可以肯定，里面一定有一批股票，是结束了阶段调整，开始真正进入了上涨的阶段。但即便如此，也要提防一些吸引眼球，借机出逃的货色。大家如果上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，去量化“机构库存”的变化，一定能看到一些股票上涨背后的机构库存是反而下降的。而这种一边上涨，一边机构库存下降的情况，往往不是什么好事。即便看好，要去做它的朋友，最好也要三思，手头有这样的，借着上涨找高点离场，后面可能很快就有足够的差价出来，舒舒服服的买回来。

健康与否一眼看清

其实这种上涨中库存不断减少的交易特征，非常容易量化出来，大家看下面图里的股票，橘色就代表着“机构库存”，上涨中如果机构库存持续的减少，那当然危机会越来越重。真正一个健康的上涨，机构库存总体上一定是提升的。下面两只股票大家对比一下很清楚，知道什么上涨是健康，什么上涨是有问题的，做股票的难题一下子会少不少。

所以很多事，不是我们智商不够，而是得到的信息是不是有用的信息，很多时候，走势上的信息就是别人特意给你看的，就好比最近很多股票下跌之后，低位拐头上涨。但背后引领这种上涨的机构在做什么？却是那些人要极力隐藏的，不想给你到的，但却也是最有价值的东西。之所以要去量化，不是为了自己给自己费脑子，攻克难关，而是得到有价值的信息，做出最直接的判断。→ 大家自己点这里进量化系统，先去量化一下“机构库存” ，大家自己就能体会到，看到很多别人看不到数据，能让你摆脱很多原本纠结的问题。或许一个左右两难的事情，就因为看了一眼，变得非常明确，进而避免损失、把握机会的价值有多大，那每个人资金量不同、仓位不同，会有大有小，但有益处是肯定的。

库存的价值

另外，最近因为说“机构库存”说的比较多，所以有朋友留言里就直接问我“机构库存”的作用，我想上面讲的肯定就是一个很大的作用，如果在概括一下，我觉得就是大大提高预见能力。因为机构行为虽然不是股价涨跌的决定性因素，但绝对是一个影响很大的重要因素。当你看到股价上涨，但机构库存在下降，你会预见危机吗？但看到股价下跌，但机构库存在上升，你会不会预见到股价接下来不怕跌？但看到机构库存显示现在在震仓，是不是就能预见后面可能会出现波段上涨？

当炒股有了预见之后，炒股的方向性就会很明确，做起来就不累。并且，毕竟这个市场里，博弈是无处不在的，而在博弈中，机构投资者确实占据着有利的地位，能看清机构库存的变化，与之同步，本身就不会是一件错事。也不用再多说了，其实有这方面疑问或者有兴趣的朋友，其实都可以自己上应用商店，下好“博尔系统”之后再去量化“机构库存”， 或者直接点这里进入 ，然后每个人会有自己的体会和答案，但肯定都不会差，因为好多朋友就这么给我留言的。







