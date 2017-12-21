前几天一直在说今年四季度，基金仓位配置很极端。引来很多朋友的兴趣，而现在正好是年底，年底很多机构，在仓位控制上，会有很多小花招，认清这些花招，会有额外的快钱到手。

年底机构小花招

大家都知道机构如果在某只股票上仓位太多，就很容易暴露，尤其在年底，一旦报告披露，某某股票被几个机构新进，成了10大股东，立马就会被发现，进而深挖，后面他们做起来就很麻烦。所以往往在年底的这个阶段，一些日后打算进一步增仓的股票，现在反而会先减掉点，当然这种减掉点，不是出货不管，而是把它当震仓来做。最近这段时间，这样的震仓是好多的，大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，量化一下，这种典型的“机构震仓”行为，年底的时候很好辨认。可以说年底看清震仓，开年就送开门红。

机构震仓三个有

对于“机构震仓”，量化一下，特征就是三个有字。一有机构库存，毕竟震仓是机构行为，所以肯定能量化出机构库存，机构库存没有，就谈不上震仓，下面图里股票走势下方橘色的就代表机构库存。二是有做空主导（绿色）的杀跌，如果没杀跌，四平八稳，谁都震不出来。三是必有空头回补主导（蓝色），不回补，一路杀下去，那就不是震仓，变成出逃了。

而遇到震仓，最好的参与时机，就是在看空头回补主导出现的时候，因为那时候股价被空头回补，不就是当前话语权极大的机构力量在买回来吗？这种时点就叫做机构震仓点。大家会自己看自己手头的股票， 可以点这里进量化系统 ，刷一下就能量化的很清楚。最近震荡中涨涨跌跌是有很多的，有没有震仓迹象，差别也会非常大，一旦抓住一个“机构震仓点”，很可能就是一个起涨点把握住了，稍稍有点运气，就是一周20%的收益。

形而上学害自己

不过，要提醒的是，千万形而上学的找震仓，我上面一说，大家图一看，就觉得涨上去又跌下来的都是震仓，这么认为会害死自己的。太多股票上涨去跌下来不是因为机构震仓，而是根本没机构动作，所以涨不上去，短命。就像下面的股票那样，一把把的反弹上涨，结果都是一次次的又创新低，原因就是连橘色的机构库存都没有。看不到机构行为，何谈震仓。

眼下的行情，无论涨涨跌跌，其实真有点像马拉松，前几天还和好多人一起跑步，跑的快的，老早到站，吃饭都吃好了，接下来轻装上阵，还嫩去玩。而跑的慢的还在路上了，后面一连串的赶不上。现在股票涨涨跌跌震荡的很多，如果大家看不清，手里拿的都是跑的慢的。调整的终点还没到，还在调整途中，那苦日子后面也是一个接着一个。虽然这话有点揪心，但实在就是当前市场的现实。大家自己→ 上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP ， 或者直接从这里进入 ，自己量化之后，就能清楚，哪些股票的震荡是有震仓迹象，调整的终点已经到了，后面能轻装上阵，而哪些股票，肯本不是震仓，连机构库存都没有，后面处处被动。







