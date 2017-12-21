晚上，继续剖析一下12月以来的市场数据。下午的时候说过，12月6日以来，虽然指数小跌，总体呈现为横盘，很多人觉得股票不好做。但这段时间内，上涨股票超过2300家，占了7成，而 12月6日横盘以来已经两周，时间不算短了，这么长的时间里多数股票跑赢了大盘，说明指数不跌，个股乱跌的被动局面正在改变。而这样的事实面前，大家有没有隐隐的感到一些资金偏好的转移？

太多数据支持变盘

并且这种感觉，伴随这其他数据的一个个披露，是越来越强的。为什么在年底前出现这种状况？结合年底前后总是机构调仓、结账最繁忙的时候，外加之前披露的基金持仓数据，1000亿以上的大市值个股持仓已经是2013年以来最高，而200亿以下的小市值个股持仓降到2013年以来最低。这背后意味着什么，只要有过几年炒股经验，知道资金喜欢什么的朋友，都清楚。外加此时此刻，散户集体趴下，机构掌握生杀大权的机构市里，大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，自己去量化一下“机构库存”，恐怕是能够把握住，机构集中火力攻击的对象，未来几周内拿到大大超出预期的收益。

不可能同时炒作3000股

看到大大超出预期的收益，或许有朋友并不在意，因为手头股票也都跌成了小市值，等涨即可。但这里我也要提醒，即便是机构的火力转向，有两个不可能也必须注意。第一个就是：机构不可能同时炒作3000只落后的股票。1500只已经足够目前的自己操作，选不上的肯定还是不行。就像下面的股票，橘色代表的就是机构库存。也是我们现在特别要注意的。即便最近表现优于市场，但只要量化出来，机构库存处于消失状态，那也就是风险重重，跳水随时随地，上涨也不会持续，毕竟眼下要走波段上涨，游资、短线客都靠不住。

大家看那些跌了又跌的股票，基本都是机构库存消失之后产生的，到现在位置，别看很多股票跌的都快腰斩了，但只要机构库存不出现，一次次下跌都是不可避免的。接下来肯定是继续注意“机构库存”的变化，大家手头的股票，自己→ 点这里进量化系统，进去量化“机构库存”是很快的 ，先看眼下的调整中，机构库存有没有增加。行情调整到现在这个程度，系统性风险已经基本没有，接下来就看机构在介入谁，推动谁。被选中，机构库存增加，后面波段大涨，不创新高也至少收复失地。但没库存，那就没底线了，破坏力大家自己拿博尔系统看了股票都知道。





不可能对股价的越来越便宜，熟视无睹

另外下面图里的股票，就属于正好相反的那种，下跌中机构库存不断增加的股票。因为机构进货，有各种各样的进法，但最喜欢的一定是这种下跌是不断加仓，又隐蔽还容易捞到便宜货，低位吃饱，后面爆发力一定强。而下跌中机构库存的增加，另一方面也说明了，机构资金不可能跌便宜的股价，熟视无睹。

上面图里的股票，在下跌中“机构库存”不断增加之后，上涨都是很积极的，机构库存自然也是同步跟上，毫无疑问，跳水跌下来都敢买，企稳上涨更不可能不做了。而大家手头股票，这两天如果在下跌，也可以上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP， 或者直接点这里进入量化系统 ，去量化机构库存的变化，最好也是机构库存不断在提升，而在大调仓的背景之下，这样的股票也确实是不少的。







