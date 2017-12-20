今天的下跌，指数下跌不到10点，但已经有朋友说，个股跌的好惨。但真的这样惨吗？实际统计一下最近的数据从12月6日市场震荡开始至今，指数从3303下跌到3296，跌了7个点，基本就是横盘态势。而个股在这两周内，2384只股票上涨，占了7成。或许这个数据和很多朋友的感觉不一样，但数据明摆着这里，只能说很多时候，我们的感觉会欺骗我们。

3000只震荡，谁带头？

当然，光看到很多股票最近两周有所上涨，并不能给你带来利处。因为3000只股票都在震荡，如果到震荡的走势，看不到震荡背后的东西，依旧分不清楚谁好谁坏。而实际上，如果大家换个眼光，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP去量化一下“机构库存”，就能发现，眼下的震荡，有的震荡是无组织的投机，有的是有组织的震仓。而无组织投机与有组织震仓之后的解决，很可能就是天差地别，有的短期跌20%，有的短期涨20%，差距巨大，所以是一定要看清的。

无组织是最大的痛

可以说无组织的投机，是眼下行情最大的痛点。今天很多股票的溃败，就是这点造成的。无组织投机如果去量化，最大的特征，就是没有机构库存，没有积极参与的机构行为。就像下面的股票，震荡中都有过多次上冲，但上冲的背后，代表机构库存的橘色早就没有了。说明没有积极的机构行为，全是游资、短线客折腾的结果，那样的上涨，说结束立刻就结束了。