小跌触发最大的隐痛 别又被欺骗(2017-12-20 17:45:51)
今天的下跌，指数下跌不到10点，但已经有朋友说，个股跌的好惨。但真的这样惨吗？实际统计一下最近的数据从12月6日市场震荡开始至今，指数从3303下跌到3296，跌了7个点，基本就是横盘态势。而个股在这两周内，2384只股票上涨，占了7成。或许这个数据和很多朋友的感觉不一样，但数据明摆着这里，只能说很多时候，我们的感觉会欺骗我们。
3000只震荡，谁带头？
当然，光看到很多股票最近两周有所上涨，并不能给你带来利处。因为3000只股票都在震荡，如果到震荡的走势，看不到震荡背后的东西，依旧分不清楚谁好谁坏。而实际上，如果大家换个眼光，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP去量化一下“机构库存”，就能发现，眼下的震荡，有的震荡是无组织的投机，有的是有组织的震仓。而无组织投机与有组织震仓之后的解决，很可能就是天差地别，有的短期跌20%，有的短期涨20%，差距巨大，所以是一定要看清的。
无组织是最大的痛
可以说无组织的投机，是眼下行情最大的痛点。今天很多股票的溃败，就是这点造成的。无组织投机如果去量化，最大的特征，就是没有机构库存，没有积极参与的机构行为。就像下面的股票，震荡中都有过多次上冲，但上冲的背后，代表机构库存的橘色早就没有了。说明没有积极的机构行为，全是游资、短线客折腾的结果，那样的上涨，说结束立刻就结束了。
相信大家都不想碰到图里那样的股票，但由于现在这种机构库存消失，没人照看的股票是极其多的，所以大家都中枪概率不小。但具体的情况，还需要自己→点这里进量化系统去量化之后，自己去量化清楚有没有机构库存，因为现在股票都在震荡，光看走势，很难区分谁强谁弱的，但有没有机构库存，判断起来方便很多。
有谋划就有丰收
而另一种震荡，完全不一样了，他就是有组织的震仓，明显有机构行为参与其中，并且主动进行震仓。而用博尔系统去量化这样的股票，震仓的交易迹象，非常清晰，概括起来就是三有，“有机构库存、有做空主导、有空头回补”。因为震仓是机构行为，必须要量化出“机构库存”，下面图里橘色的就是机构库存。然后既然是震仓，一定有做空下杀的动作，否则杀跌盘都没有，根本吓不出浮筹。最后时间不长的杀跌之后必有空头回补，因为震仓是为了洗出浮筹同时降低自己的成本，没有没有空头回补，那不是震仓，就变成出货了。
上面两个股票，圈出来的部分就是“机构震仓”。一般机构震仓，当然为的是波段拉升。所以震仓迹象中，空头回补的时候往往就成了波段上涨的起点，一把抓住，20%~30%的收益很可能就是一两周的事情。这方面大家看也可以自己上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，或者直接点击这里进入，自己量化清楚之后，这几天的震荡是不是震仓，会很清楚的。虽然说，震仓是机构想把别人吓跑，但毕竟说明机构在里面，震仓的时候到空头回补时参与，要比做其他震荡，靠谱N倍。