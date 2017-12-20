今天的行情不敢恭维，又是两成涨，八成跌的局面。要提醒大家一下的是，伴随最近这段时间的涨涨跌跌，市场形成了两周多时间的震荡，而在震荡之中，已经显露出一批股票正在做攻击的准备或者是已经做好了攻击的准备。

攻击准备与机构相关

为什么这么说，就是因为我已经明显看到，就在当前的震荡中，机构投资者的行为在股票里是明显增多了。不少股票就在这两周的震荡里，开始出现了“机构库存”，而这点，大家上应用商店，下个“博尔系统”的手机应用自己就能量化出来。而“机构库存”的增加，显然就是代表了机构对这个股票，现在开始积极参与了。

震荡一久，变数出现

而眼下，这些出现积极机构行为的股票，涨起来是很坚决的。就这几天，无论是高位重新涨起来的白酒股，还是低位涨起来的燃气股，其实都是在“机构库存”增加之后，开始摆脱震荡持续上涨，而不是单单走个一日游行情。下面图里橘色的代表着机构库存。







当然此类股票，绝不止燃气、白酒，低位的股票里还有很多，甚至有些是下跌中机构的库存都在增加。至于大家手头股票，“机构库存”有没有增加，一样可以→ 点这里进量化系统 ，自己再去量化，就会很清楚。当前市场中股票的表现其实也很明显，没有机构库存，涨个一两天是可能的，但持续涨很多天，一定需要机构参与，库存增加，否则根本没门。

再哪抱团很重要

下面的股票，就是震荡中没机构库存的品种。当代表机构库存的橘色消失的哪一刻，后面震荡的再激烈，到最后也免不了要破位一把。







其实这也当前市场一个最重要致命伤，钱只够炒1500只股票，但市场里确有3600只股，此时机构投资者的选择，不可能把钱分配到每一个股票，而是必然集中于一部分，甚至抱团取暖。因此，没有机构库存的股票，最近再怎么折腾，都很难成为主攻的方向，扎堆的目标。从这点上讲，大家把当前股票里的“机构库存”找到了，也就找到下一个抱团的潜在目标，上应用商店，下个“博尔系统”的手机APP就行， 或者点这里进入也一样 ，接下来要么不抱，一旦聚集效应出来，涨起来都是涨了又涨的。







