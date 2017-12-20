老股民的最怕 真正惨是被边缘化(2017-12-20 08:28:04)
行情涨了30点，但似乎也打不起精神。我很理解这种状态，跌了那么多，刚反弹个30点，并且还是银行、保险的贡献，你说谁会对行情乐观？但此时此刻，恰恰是辨别股票是否被边缘化的好时机。这两天我问了不少业内的朋友，此时此刻，他们真的不害怕股票下跌，怕的就是边缘化，一旦股票被边缘化，翻身遥遥无期了。
为何边缘化
害怕边缘化，原因就是现在股票3600多只，但实际当前的资金规模，做1500只足够了，60%的股票，轮不上，下次轮上，搞不好就是几个月之后。运气再差点，几个月之后还轮不上，再等几个月，一年就过去了。要是股票弱上一年，会惨成什么样，真的不敢想。而蛇无头不行，股票被边缘化，首要原因就是机构长期无作为。这点大家上手机应用，去下个博尔系统的APP，自己去量化一下股票的机构库存，有没有机构库存可以一眼看清，这段时间持续有机构库存的，肯定不会是被边缘化的对象，而长期没有机构库存，就高度疑似已经被边缘化了。
机构库存是底气所在
下面的图里的股票，走势下方的橘色柱状，代表的就是机构库存。明显当股票有机构库存的时候，说明机构最近参与其中，即便有下跌，但反击也犀利。这种时候，跌多了反而还有机会。
所以就今天来说，涨得快，涨的慢，都还是次要的，大家可以点这里进量化系统，自己去量化“机构库存”。走牛的股票必然机构库存提升，而眼下可以说，想要企稳，都必须有“机构库存”，没机构库存，企稳都很难。
边缘化的杀伤力
下面这种状态的股票就是被边缘化的，自从“机构库存”消失之后，就一直没有在出现。这才几个月时间，哪怕途中反弹一个接一个，但等来的不是好结果，而是一次又一次的破位。
所以哪怕看到自己的股票这几天表现不错，连续上涨，都得注意连续上涨是谁推动的，如果是机构推动，那机构库存一定是增加的，大家→上应用商店，下好“博尔系统”的手机APP，或者直接点这类进入系统，能量化的很清楚。而“机构库存”属于消失状态，那这种上涨，游资、短线客抄底的可能性更大，但这种上涨，就如同刮过的一阵风，说没就没，指望这种力量，一定会被一轮轮下跌反复教育。