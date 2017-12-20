行情涨了30点，但似乎也打不起精神。我很理解这种状态，跌了那么多，刚反弹个30点，并且还是银行、保险的贡献，你说谁会对行情乐观？但此时此刻，恰恰是辨别股票是否被边缘化的好时机。这两天我问了不少业内的朋友，此时此刻，他们真的不害怕股票下跌，怕的就是边缘化，一旦股票被边缘化，翻身遥遥无期了。

为何边缘化

害怕边缘化，原因就是现在股票3600多只，但实际当前的资金规模，做1500只足够了，60%的股票，轮不上，下次轮上，搞不好就是几个月之后。运气再差点，几个月之后还轮不上，再等几个月，一年就过去了。要是股票弱上一年，会惨成什么样，真的不敢想。而蛇无头不行，股票被边缘化，首要原因就是机构长期无作为。这点大家上手机应用，去下个博尔系统的APP，自己去量化一下股票的机构库存，有没有机构库存可以一眼看清，这段时间持续有机构库存的，肯定不会是被边缘化的对象，而长期没有机构库存，就高度疑似已经被边缘化了。

机构库存是底气所在

下面的图里的股票，走势下方的橘色柱状，代表的就是机构库存。明显当股票有机构库存的时候，说明机构最近参与其中，即便有下跌，但反击也犀利。这种时候，跌多了反而还有机会。