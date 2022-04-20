一则谣言干趴了市场 (2022-04-20 16:36:58)

下午有传言要放弃 5.5%目标，新目标是调整到5%。所以，稳增长相关的房地产，基建，煤炭，钢铁都在午后大跌。

怎么说呢？只能建议公安部门发力了。就这种谣言，稍微有点常识的就知道有多扯。

首先， 5.5的目标是全国人大委员会通过的，不是儿戏，是不会随意更改

其次，每年给经济定调的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行修正，那是 GWY政府的目标，ZZJ会议更不会修正经济增长目标，只会设定一些具体举措和方向，不会干预

然后，咱们实事求是的说 ——现在才4月份啊，你着啥急啊，1季度GDP也基本符合预期。退一万步，就算最终真的不能实现5.5，年底也会有解释说明，完全不需要此时去修正目标。现实的经济政策不是电脑游戏，不是你一个按钮就能改变整个国家的运作体系——你知道咱们老百姓看到的是一个数字，但是数字背后是层层传递和分解的稳增长目标，是各个部门针对这个目标制定的政策细则，这里面还要求金融机构配合，还要落实各级责任。费这么大劲，然后刚发布就打退堂鼓？造谣当过家家呢？

最后，也是最扯淡的，该传言说 5.5不要了，说本次ZZJ会议会着力”保就业“。这特么就是扯淡，我们给大家说过，GDP的目标最根本的就是通过每年新增多少就业来倒推的。我们国家目前的GDP，每1个百分点，对应的是200万新增就业，你怎么可能在不保证经济发展的前提下保就业？？？？这完全是矛盾的!

所以，完全就是无厘头的下跌。

但是更可怕的是，就是这么个没啥逻辑的传闻，市场信了。你说咱们能说啥呢？说 A股真争气么？说内资个顶个硬骨头么？只能说呵呵了（理性看也是反应市场的“脆弱心里”，大家对现有出台的ZC不相信，因为“地方债能重新上杠杆”有争议！）

接下来其实没什么悬念，就看地方债如何放水！！两周前的国常会说的加快政府债权融资，着力扩大有效投资，那个会议是把央行行长，五大行的一把手都拉一起去参加的。目前抗疫的压力下， 纯靠财政不可能支持大规模的基建。所以想要拉动经济，地方政府放债是必须的。 3月的社融数据已经看到政府在努力发力了，后续还会有更多的项目和工程上马

今年我们要保 5.5，要搞内循环，经济搞不动，人民手里没钱，就不可能消费，就没有内循环，更不可能实现统一的市场闭环。所以，不要听那些有的没的的瞎扯淡，看看新闻，看看国家在做什么！！

我们仍然相信，目前大家所看到的，都只是黎明前最黑暗的时刻。经济也好，行情也好，都会慢慢好起来的！！