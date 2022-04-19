A股期待的“预期改善”信号已经在路上了 (2022-04-19 16:48:11)

又是了无生趣的一天，虽然说港股那边跌得惨淡，但是说到底，还是A股自己不争气





热点又进行了一次例行公事的大换血，昨天领涨的今天领跌，昨天跌惨的今天领涨。开盘冲高的迅速拉垮，开盘要死要活的尾盘拉红。





存量互捅刀子的时代。老有人问怎么操作。





很多朋友有个误区，就是不管刮风下雨，只要俩交易所开市就必须交易。然而，操作不是勤能补拙，买卖100次除了手酸真的未必能赚钱。有时候停下来休息休息，是为了走得更远。





就好像这几天打新——你只要弃购就是赚了。看今天新闻，有券商包销亏了8000万，能说什么呢？能不说话光拍手笑吗？把新股拖下神坛，是新股发行常态化的必然结局。让打新会亏钱，券商亏大钱，才能真正让发行机构去维护新股发行秩序。





毕竟券商本来就应该承担这样的风险，而不是吃完了嘴一抹，还嫌弃油腻。就最近一个月新股破发率为52.94%，看着惨烈，但是破发新股的发行市盈率与行业市盈率的平均比值仍然高达1.66 倍。啥意思？破发新股的发行市盈率比行业平均高了66%，不该跌么？





今年要搞注册制改革，那么无关乎行情涨跌，新股稳赚都一定会成为历史。长期看，核心资产的溢价才是A股发展中最确定的。





对于板块方面，没什么好说的：种业、化肥、水产、猪肉、鸡肉，一天下来轮流在涨幅榜首坐庄的都是最基本的吃的。资本用脚选择了“能活着就好”，可见整体市场的情绪。





对于目前的行情，再次明确，目前就是宽幅震底，对于单一热点的预期要降低，对于整体反弹的幅度要看淡，但是对于方向不用过于担心。金融市场稳定目前是政策的关注点之一。我们给大家分析过，本轮经济稳增长的底线是就业数据和5.5增速，换言之，只要就业层面不出现大的问题，央妈就不会进入需要在资本外流和放水之间二选一的问题。





更简单的说，在更重要的数据出现利空前，股市的底线是要被死守的。这也是近期大家看到指数反复在关键点位争夺的原因。





但是守底线并不意味着能马上涨起来，市场的启动需要政策底向市场底的过度，而这个过度的关键就是对于宏观经济预期的改善。





从目前能看到的信号而言，疫情的缓解可能是最快能够见到的对于宏观基本面预期改善的一个重要信号。随着上海方面的数据回落，至少对于接下来的市场不需要过分悲观。





我们梳理了2020年以来，疫情相关的重要事件，并基于此来分析疫情对整个市场及行业表现的影响。我们总结了其中5轮疫情出现改善预期之后市场的表现，分别包括“武汉解封”、“全球疫苗和口服药临床数据实现重大突破”以及“国内第一批疫苗接种”等。



