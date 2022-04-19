必选消费弱势称王 (2022-04-19 11:53:59)





市场整体还是继续无量弱势震荡。





再次明确，目前就是宽幅震底，对于单一热点的预期要降低，对于整体反弹的幅度要看淡，但是对于方向不用过于担心。金融市场稳定目前是政策的关注点之一。我们给大家分析过，本轮经济稳增长的底线是就业数据和5.5增速，换言之，只要就业层面不出现大的问题，央妈就不会进入需要在资本外流和放水之间二选一的问题。





更简单的说，在更重要的数据出现利空前，股市的底线是要被死守的。这也是近期大家看到指数反复在关键点位争夺的原因。





但是守底线并不意味着能马上涨起来，市场的启动需要政策底向市场底的过度，而这个过度的关键就是对于宏观经济预期的改善。但这个信号目前还没看到。





板块方面，弱势震荡带来的影响就是快速轮动。盘面上基本上昨天领跑的像半导体、汽车芯片这些复工概念股，都转而领跌，目前持续领跑的只有必选消费——猪肉、鸡肉、农林牧渔、种业。从中也可见市场对于接下来的增长还是存在担忧。





昨天比较极端的房地产板块，今天迎来极端分化。昨天三个天地板的，全部一字跌停。然后临近午盘开始跌停异动，板块开局贡献6个跌停，其中一半在早盘打开。





地产的逻辑咱们说过很多次，本质上和今年年初的几乎所有热点一样，都是炒的预期反转。所以炒起来之后的行业数据很关键，数据兑现，会有二次拉升，反之必然回落。加上周末的降准不及预期，昨天的冲高完全就是丧事喜办





但是地产牵扯的产业链太多。，我们认为房地产市场的底线是不能继续萎缩，所以短期因为疫情导致的回落其实不会改变今年行业整体回暖的趋势。地产会是今年经济增长的底线之一。一旦数据继续承压，必然有更猛烈的救市政策。所以行业大幅度调整之后，仍然还会有反弹。





这个逻辑是我们早盘在微博里面分享的，目前看得到了市场的印证。





更多的盘中的解盘信息，也欢迎大家来关注我的微博，我们一起盘中唠唠



