中午我们在午评中提示了，当前位置就是震底，而且很多板块进入了估值低位区间，因此大家要保持要齐心。因此午后这个拉升，算是预料之外情理之中。





从技术上说，市场在拼了命的守住最后的底裤。创业板不希望大幅度的新低破位，而沪指要死守3200，一旦3200失守，必然是快速下行，而且这一次3023未必能守得住。





所以大家看近期沪指三次跌穿3200，都是第一时间快速的强势拉升。一方面，证明了当前这个位置有资金在死守。另一方面，其实恰好是验证了我们上述观点——当前位置不管市场多恶心，大家都要明白已经进入了估值低点。这个估值低点也许不会快速形成超跌反弹，但是这种位置是很难得的。





这一轮市场的下跌，外部有战争、有中美对峙的影响，有美元加息带来的资本抽离的压力，内部有疫情，以及疫情衍生的宏观经济的问题。这些因素共同作用下，市场进入了一个超跌的阶段。短时间来看，这种多重利空的环境是很难复制的。换言之，A股的这个低位区间，很可能会是未来几年的低点。





未来我们回首去看，当前很可能会像13年或者18年的情景。当然，同样的这不意味着市场会有快速的反应，但我们还是强调，大家这个震底的过程，要保持对于市场足够的好奇心。时刻关注，把握好震底区间的布局操作。





领跑的板块方面，中午我们说了游戏股有一些隐患。





其一是因为版号复批更多的是考虑就业，对于很多国内厂商，尤其是手游，国内利润占40%-70%，有版号预期会在很大程度上减缓裁员，重新开始扩张。对于目前的经济情势下不无小补。





其二是版号配额制和内容的限制，是今年两会期间基本上板上钉钉的事情。基本上来说，游戏产业回不去18年前甚至21年7月前的情况了。





其三是游戏产业是严格意义上的二八分化，20%的游戏赚到了80%甚至更多的钱。所以版号只是一个门槛，更重要的是大厂有没有能快速推出的爆款存货。





午后板块回落，唯一的涨停股游族网络，在收盘前也开板反复争夺，明天可能会有进一步的分化。





旅游酒店方面逻辑比较简单。第一是今年上海的确诊人数在二次加速以来第一次出现了单日的回落。这是好事儿。虽然说五一前开放是很蓝的了，但是疫情的消退终归是好迹象。另一方面是不管上海开不开放，出游的愿望还是太过于强烈。现在北京严格管控进出京，结果就是周末京郊基本上都是暴堵。





而旅游酒店咱们之前说过，跌得太深了。





而且近期一个非常重要的信号，是各地都开始建方仓，这是否是在做逐步开放的准备？不好说，只能说不论怎么样，我们都相信政府。





总的来说，市场还是给了我们一些惊喜。尽管从板块上来看，仍然是走的超跌的逻辑，并且快速轮动快速分化的模式没有改变。但底部的位置仍然值得大家多留意。





虽然当前这种低点，并不是马上反弹，甚至可能还要反复的震底。但我们认为大家仍然是应该去关注的。这也是我们反复提示大家——第一，要对震底阶段降低预期不要梭哈。第二，要对震底阶段保持关注保持好奇的重要原因。







