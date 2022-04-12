指数还是不太行，隔夜外盘下跌什么的不说了，昨天下杀的惯性还在。





领跑的板块集中在游戏和旅游酒店。





游戏这边主要是国内再一次开放了版号审批，第一批45个项目拿到了批号。其实昨天游戏概念已经走了一波。当时认识圈内的朋友，说还是比较炸，最乐观的说法是“值得5分钟刷一次版署官网“，最悲观的说法是”48小时内会发“。





而且昨天腾讯开了暑期实习的HC，此前一直是锁定状态，这其实是一个很有意思的证明。





不过对于游戏概念，我们的观点还是认为，这是超跌之后的修复性反弹，其一是因为版号复批更多的是考虑就业，对于很多国内厂商，尤其是手游，国内利润占40%-70%，有版号预期会在很大程度上减缓裁员，重新开始扩张。对于目前的经济情势下不无小补。





其二是版号配额制和内容的限制，是今年两会期间基本上板上钉钉的事情。基本上来说，游戏产业回不去18年前甚至21年7月前的情况了。





其三是游戏产业是严格意义上的二八分化，20%的游戏赚到了80%甚至更多的钱。所以版号只是一个门槛，更重要的是大厂有没有能快速推出的爆款存货。





旅游酒店方面逻辑比较简单。第一是今年上海的确诊人数在二次加速以来第一次出现了单日的回落。这是好事儿。虽然说五一前开放是很蓝的了，但是疫情的消退终归是好迹象。另一方面是不管上海开不开放，出游的愿望还是太过于强烈。现在北京严格管控进出京，结果就是周末京郊基本上都是暴堵。





而旅游酒店咱们之前说过，跌得太深了。





其实对于很多板块都是这样，这一轮调整，有各种突发因素的影响。已经太深，尤其最近这一轮下杀，已经进入非理性下杀的阶段。很多板块毫无疑问进入底部区间。其实换个角度说，如果不是各种黑天鹅满天飞，A股不可能跌到这种程度，尤其很多龙头品种。





所以，虽然当前这种低点，并不是马上反弹，甚至可能还要反复的震底。但我们认为大家仍然是应该去关注的。这也是我们反复提示大家——第一，要对震底阶段降低预期不要梭哈。第二，要对震底阶段保持关注保持好奇的重要原因。