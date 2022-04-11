又是熟悉的配方，又是熟悉的味道。





我不想说“上周说过”，但我们上周确实说过——困扰市场的核心问题一个都没有解决——中美对峙、疫情、俄乌冲突。





而最近几天的大幅波动，基本上都是这些因素蝴蝶效应的衍生物。





今天早盘所有新能源线都是大跌。创业板跌超3%，核心是宁王断供了。虽然很快发表声明，说原材料断供是因为疫情的短时间问题，但最终午间收盘，跌幅也维持在了7%以上。





其实宁德时代到这个位置，跌绝不是因为原料断供。





我们去年12月分析宁王的时候就说过，宁德时代代表的新能源，确实在风口上，但是从高热到过剩就是一步之遥。





这两年宁德时代从80元炒到差不多700元，中信还预测30年后的利润，这种算命一样的研报脸都不要了，可见泡沫之高。去年11月份外资撤离的时候我们就在提示离场信号出现。12月24日跌破颈线的时候我们就说过，宁德时代的趋势已经走坏，接下来就是漫长的调整过程。





目前看，不用考虑什么断供与否，诚然如宁德自己所说——所有的短期新闻对于长期趋势来说，都无关痛痒。但是现在的宁德时代是在下行趋势上。所以慢慢等吧。





腰斩也不要觉得奇怪，看看什么恒瑞医药，三一重工，腰斩都不止，都是-65%以上





至于其他版块，就这么说，宁德的问题是高估，但是宁德的导火索是疫情，疫情对于整体市场的蝴蝶效应还在发酵。对于整个市场而言，还是我们之前说的，宏观数据的回暖才是最重要的。