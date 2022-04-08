一夜之间，大基建刷屏，14.8万亿的建设项目究竟是多是少姑且不论。各地拉动增长预期，带动社融复苏的决心是能看到的。





回顾两天前，国常会对经济判断的几个关键词是：“不确定性超出预期”、“市场主体困难增加”、“高度重视和警觉新挑战”，整体定调更偏谨慎。





会议提出，当前一些市场主体受到严重冲击，必须加大纾困和就业兜底等保障力度。这其实也是今年保5.5的核心。从我们国家的GDP对应就业来看，没拉高GDP一个百分点，对应的就是200万就业岗位。今年应届大学生人数是1080万人，换句话说，5.5%的增速只有实现，才能够确保这接近1100万应届大学生的就业需求。





但需要给大家指出一点，基建投资的逻辑到目前并没有大幅脱离过去几轮市场地位热门板块“预期反转”的大范围。





这个位置的拉升，事实上也没有改变指数层面继续弱势波动的格局。





我们认为大家在短期享受基建的高话题度的同时，要谨防市场是在震底阶段，半推半就的选择了另一个波段方向的模式。





换句话说，基建股的拉升，有利好支撑，但从市场环境和利好本身可能都不足以支撑走出单边行情。





因此操作上还是以指数低位宽幅震荡的基础出发，把握波段机会。基建股可能只是市场在阵地阶段，在防疫、开放、地产之后的又一个阶段性的炒作方向。