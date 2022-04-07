昨天央妈公布《金融稳定法（草案征求意见稿）》，提到设立金融稳定保障基金。。。今天就来了个全线大跌。。。大局观都这么强吗？都希望给国家队砸个金坑出来吗？





现在每天的心情就是股民问道长：道长道长，该如何止跌。





道长：止跌要做到三点。





股民：哪三点？





道长：就。。。坐着等到三点。。。





全市场，30多个跌停，4000多家下跌，两市只有500多家飘红。地产、猪肉、旅游酒店，所有困境反转的企业行业，都在暴跌。换句话说，最近领跑的，今天全在歇菜。





更要命的是，赛道股也在天天跌，资金从热门股里面出来都不愿意重回赛道股，而是选择煤炭、化工这种稳增长品种，可见市场整体的风险偏好之低。





消息面最直接的利空是美联储的鹰派表态。启动缩表的规模差不多是上一次的两倍。直接导致隔夜美股的下跌。但是关键是人家涨的时候，您也没涨啊？？





最直接的影响就是国内降准降息的预期大概率要落空。





我们国内的货币政策通常是瞄准美联储，尤其是等待美联储靴子落地之后才会调整，现在美联储加速缩表的情况下，如果央妈放水，直接影响就是资本外流，连带着人民币汇率也要保不住。至此大概率此前高层会议谈及的宽松信号，要延后释放，这是很多反转行业今天大跌的原因。





目前看，国内宽松的底线一定是楼市，假如楼市依托现有的护盘政策能够维持，那么宽松可能就会进一步延后，如果楼市数据进一步萎缩，届时，就是真正要下决心的时刻了。





所以从这个角度出发，地产板块的反转预期其实没有改变。还是和之前咱们说过的一样。目前是一个预期领先行业数据的时间点。如果数据跟不上，那么回调是合理的。但调整下来，反转的预期还会推升股价走高。而一旦数据拐点出现，则行业会启动第二轮拉升。





对于美联储的后续政策，只能说密切留意通胀数据。鲍威尔去年说“通胀是短暂的”；这次会议纪要的突出代表人物布雷纳德，三年前，她发明了“投机再通胀”这个词，呼吁提高通胀容忍度。然后现在她说：降低通胀水平是目前“至关重要”的任务。脸都不要了。





美国现在的通胀，一方面是货币超发导致的，另一方面是供应链导致的。这也是今年以来美方开始在贸易环节对我们释放一些温和信号的原因。





但现在是上海疫情导致上海的贸易被卡死。





对内，大家今天看到锂矿的大幅度上涨。1月和2月碳酸锂进口分别占总供给的40%和30%。其中，大部分通过上海周转，疫情对短期影响大。受此影响，贸易环节从上周46万元/吨不好卖直接变成了47.5万元/吨抢着买，锂价将进一步上行。直接导致今天锂矿概念上涨，锂电池整体大跌。





对外，就是单纯以收缩货币出发，能否控制美国的国内通胀要打个问号，如果不能，那么后面会不会进一步加码。届时，美股怎么办？





国内疫情的蝴蝶效应还在发酵。





当然，最核心的回过头来还是A股怎么办。从目前来看，A股的人气极端低迷，我们继续给大家强调，当前位置是底部区间，而且部分板块已经进入估值相对低位。但整体市场不具备大幅度单边反弹的基础。行情以宽幅震底为主。所以心态要放平和。操作上一定要谨慎。



