继续强调，当前位置是底部区间，而且部分板块已经进入估值相对低位。但整体市场不具备大幅度单边反弹的基础。行情以宽幅震底为主。所以心态要放平和。操作上侧重波段。





几个重要的影响，比如俄乌战争、国内疫情，中美的对峙等因素都没有消退。





乌克兰方面，最近战线开始反推，就很神奇。挺俄的说普京的愿景就是乌东的事实性独立。而不是占领基辅。所谓的反推是俄罗斯军队主动后撤的结果，而不是真正被击溃。当然，这件事儿到了倒俄的嘴里就是另一种说法。目前乌东局势完全掩盖在信息战的迷雾中，所以只能看到互联网上两派观点的对轰。只能说这只黑天鹅还会在相当长时间内存在。





国内这边，上海单日确诊已经突破两万，按照之前某研究所的推测，确诊峰值如果参考香港的数据模型，会在4月中旬才出现。那么上海的封锁可能要持续到儿童节了。这个影响的蝴蝶效应在继续发酵。





上海港出口暂未有影响，进口箱有积压，货物运出困难。1月和2月碳酸锂进口分别占总供给的40%和30%。其中，大部分通过上海周转，疫情对短期影响大。受此影响，贸易环节从上周46万元/吨不好卖直接变成了47.5万元/吨抢着买，锂价将进一步上行。





锂价上行，直接影响就是今天锂矿板块成为绝少数上涨板块，而锂电池作为下游则直接被按在地上摩擦。进一步导致创业板的大幅度回撤。





当然，市场整体低迷有外围拖累的影响。但人气上的疲弱也是事实无法分辨。





总的来说，我们认为还是不要忽视大的方向——市场就是底部盘整。所以在操作上一定要降低预期。目前更适合逢低布局，而不是一把梭哈