大A休市，外围狂欢，大A开市，外围摆烂。





本来假期大家都挺乐观，外围涨的一塌糊涂，结果今早起来一看，都特么变利空了。一是美联储突然变鹰派，美股大跌，中概股和A50也跌幅不小；二是泽连斯基变对俄变强硬，还称要加入北约。





加上本轮疫情的确诊人数还在继续攀升，虽然说已经封城，等待的无非就是数据上的拐点，但终归压力还是存在的。





假期最重要的消息，还是集中在地产方面。首先是中指研究院的监测数据，3月一线城市的成交数据整体环比上升12.0%，其中北京升幅最高，为80.4%；广州升幅34.0%，位居第二。二线城市方面，成交数据同样是环比上升32.3%，其中苏州升幅明显，为67.4%；福州次之，升幅为53.4%；武汉升幅为51.2%，位居第三。





其次是多地继续松绑，兰州方面直接重启了货币化安置，等于是一步到位了。近期已经有60个大中城市进行了地产政策松绑。





其实从销售数据上看，能够看出来，回暖爆发速度最快的是最发达的一线城市，广州和上海之所以数据不太行，很大程度上是因为当前疫情的影响。但如果从长期来看，疫情终将过去，但是疫情带来的对于地产的影响是深远的。





毕竟疫情扫过一轮，才发现没房子是最大的悲哀。实际上这还只是对咱们普通人。对于富裕阶层。地产本质就是资产。而在国内疫情，海外战争的影响下，国内权益类资产暴跌，大宗巨幅波动的背景下，本质还是地产的保值属性最强。所以疫情实际上成为了这一轮地产上涨的最重要推手。





从板块上看，早盘地产继续领跑也是市场上最亮眼的品种。





对于行情来说，我们认为当前市场其实大家还是可以去关注底部区间的机会。接下来不论是否有回探，指数大概率都要酝酿一轮上攻。但上攻并不是趋势反转的开始。我们认为大概率还是底部宽幅震荡的走势。





因此，当前位置，对操作上的建议是，继续以波段操作为思路，把握好强势股的进场点。