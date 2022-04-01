从早上到现在，各种板块轮动一遍，最后大家会发现，主线还是地产。





马上清明假，清明假期疫情大家都不能出去旅游，干什么呢。讨论疫情，讨论房地产，这是民生生活中最近的话题。





地产政策从两会后陆续出来，大的重磅的还没多少，但是每天利好不断。我们说过地产的数据很差，但是最新的情况来看，几个大城市的销售已经开始转暖了。





对于一个行业来说，目前的情况如何有时候不重要，有什么政策其实也不重要，重要的是预期。





实际上，对于地产来说，疫情简直就是最大的行业利好。





疫情来了，你才发现没有自己的房子，人家小区会把你群租的赶出去。疫情来了，一家子人住在一起最后只想换个大房子。





更重要的是，实际上地产怎么样对于咱们普通人来说没啥实际意义。反而是对于更有钱的大佬们，意义太大了。





疫情来了，海外打仗了，地缘政治紧张了，中美对峙了，基金跌成狗，股市狗都不如，权益类资产都在下跌，大宗商品波动太大，实体干不下去了，这些都是很客观的风险。什么在保值？房子。。。。





所以中国的地产从来不是什么住不住的问题，而是中产及以略高一点阶层的财富保值问题。。。而在这个问题下，显然预期的影响就太大了。





而反过来，预期会推升企业的实际经营数据。从这个角度去看地产的大涨就能够一定程度上明白为啥没看到什么雷声，就直接下雨的原因了。





而回到整个市场，我们说过，二季度不要悲观。现在的上涨，谈不上强势，但是人气的复苏是能够看到的。这个位置要把握好底部进场的机会。但大方向仍然判断目前是震底的过程。