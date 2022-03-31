昨天因为乌克兰的谈判市场反弹，我们在收评中强调过——如果国内宏观经济没有好转哪怕是预期上没有转暖，单纯依靠海外不确定性极大地事件，反弹的持续性就要打折扣。





今天看，这个判断是正确的。





随着海外的谈判再次陷入僵局，市场的大涨也戛然而止。而且要注意到，今天早盘市场还出现了放量。证明一部分昨天进场的资金已经开始形成分化。





市场的反弹到底还有没有戏？其实说实话，这一波调整幅度真的不小，沪深300指数自2021年2月见顶后已调整13个月且跌幅不低。





截止上周五，Wind全APE（TTM）17.30倍，约位于2000年以来24.97%的历史分位。Wind全A（除金融、石油石化）PE（TTM）25.92倍，约位于2000年以来28.02%的历史分位。





超跌是肯定超跌了，但反弹却迟迟无法顺利展开。





从A股历史的底部规律来看。历次阶段性底部在见底前调整幅度与时长缺乏规律，底部区域持续时间有较大差异，最为关键的因素，其实并不是技术面的改善，而是能引发市场调整因素出现转向或预期改善。





历史上市场顶部形成的原因多与估值偏贵以及宏观或监管政策收紧有关，随后基本面逐步进入下行周期，而阶段性底部的形成则往往结合基本面预期改善，且这种预期改善常与政策发挥效力有关，因此“政策底—情绪底—增长底”为市场常见的见底模式。





从这个层面来说，A股进行到当下，政策底已经出现，情绪底是否是昨天有待于观察。但毫无疑问市场仍然缺乏增长底的支持，换言之，宏观基本面的回暖是整个行情确定性底部出现的最重要信号。





所以现阶段应该还是以底部宽幅震荡的策略来应对，等待宏观基本面信号出现拐点，才是梭哈的时刻。而换言之，如果宏观数据继续转冷，则市场大概率还要出现二次探底。