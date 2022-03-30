在昨天晚上全球股市大涨利好下，今天大盘突破了20日线，收光头阳线大涨62点。夭寿了。





昨天收盘和大家说过——市场进入了一个非常微妙的时间点，变盘随时可能发生。只不过说实话，市场向上变盘是超预期了。没想到A股也能硬气一回。





大涨的原因，我们认为属于内外双修，外部有外围连续大涨以及俄乌利好消息刺激，加上今天盘中，美俄也传出对话的意向，于是今天终于跟随外围走反弹了，全天呈现单边拉升的走势，比较显著的特征就是外围的缓和，极大地改善了外资的风险偏好，今天北上买入接近170亿，属实是爆买了。





对内而言，地产继续传出利好。福州楼市限购放松 无本地户籍也可买房。楼市属于量变引发质变的类型。近期各地开始频繁出台政策护盘。但侧面也可以看出整个地产的数据非常低迷。利好的堆积导致今天房地产爆发涨停潮，近30家个股涨停。





但需要注意的是，地产目前有明显的游资属性，同时房地产不可能回到黄金十年的状态。如果仅仅是以化解风险而言，持续性不会太好，今天高潮后明天又要面临分化了





疫情这边，今天出现分歧，主要是近期热钱就这么多，来回在地产、医药方向切换，地产今天强医药自然就弱了，不过板块前排的个股继续强势、中国医药走出连板，看能否走二波，美诺华尾盘也反包拉板，龙津药业、盘龙药业也都反包板，前排的继续有资金关注，所以分歧时候还是可以去留意低吸，





吃药吃饭买房，这就是近期市场三条主线。然后乌克兰的缓和直接把吃饭给干翻了。其实从绝对涨幅来说，除了农发种业，粮食里面其他的都长得不多。但是今年拉尼娜+火山+战争，粮食减产是大概率事件。所以中期还是可以继续关注。





对于反弹有没有持续性，我觉得大家还是要一分为二的看。一方面确实是肉眼可见的回暖。





但另一方面，俄乌冲突并没有短期快速结束的可能。而整体市场的成交量放大并不明显。创业板的成交甚至比昨天还低。





更重要的是，我们认为现阶段制约A股走势的核心因素并不是海外的战争，而是国内的疫情和宏观经济压力。在这两个因素没有解决之前，单纯依靠外资大爷赏脸的反弹，要保持好警惕。