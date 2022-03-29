昨天收盘的时候把市场的问题给大家说的很清楚。





目前就是震底，而且以当前的这种格局，震底想维持横盘都比较难。如果迟迟无法放量拉升，接下来还会有下探的动作。





目前红盘仅900多只，下跌个股3600只，这就是市场人气的真实体现，抛开短线护盘的权重表现之后，市场的底裤差不多就是这样。





所以，一定不要接飞刀，一定不要赌底部，耐心等待震底阶段完成再说。





原因咱们说过无数次，制约行情的因素目前都没有出清，最重要的是宏观经济的数据仍然有压力。疫情又导致对于经济复苏的预期在变差，这些因素都在压制市场反弹的节奏。





加上历来A股就是软柿子，没什么担当，所以更不可能期待什么更多的东西。





早盘两市成交额仅5333亿元，北向资金也净卖出26.90亿元，持续缩量已经让多头开始焦虑，今天很多科技类品种开始出现盘中的快速跳水。午后要谨防市场出现盘变





歌尔、立讯精密是因为苹果的airpod砍单导致，江特电机也是在临近午盘快速走低。





目前盘面最坚挺的还是吃饭主线，种业、鸡肉、猪肉，逻辑我们也给大家讲过，不赘述。





目前就是轻仓参与结构性行情的时间窗口。不要重仓，多一点耐心。