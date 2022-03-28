看上去是一轮探底回升，但实际上还是偏弱的行情。





客观来说，指数的回升，避免了早盘跳空缺口形成岛形反转的尴尬。与此同时，早盘确实出现了近期第一个小时级别放量的信号，这些都是好现象。





但需要注意的是，早盘主板放量上涨的第一个小时，恰恰伴随了创业板在这个位置明显的放量下跌，而且市场在午后快速回归缩量的状态。





从盘面上看，市场基本还是依靠大权重在进行拉升护盘，





石油继续炒作能源涨价，煤炭行业是业绩增长大幅分红，抗通胀方向，最后是房地产，天保基建走出9连板，天房发展、中交地产、信达地产、渝开发、华夏幸福等10多只个股涨停。





消息面上还是主要受益于多地的政策放松信号。武汉房贷利率下调、碧桂园再获银行授信额度。





银行真金白银授信头部房企，对市场传递了积极信号。近期，维持房地产市场稳定发展的利好消息不断出现，在一定程度上扭转了前期的悲观预期。





其实之前给大家说过很多次，不管是从银保会的高层表态还是从目前的宏观经济来看，房地产的政策松绑是大方向。经济增长是第一要务。不过对于板块来说，目前数据上的压力还是比较大。二月份的多项数据还在进一步萎缩。所以目前的反转更多的是集中在预期上，一旦销售数据切实回暖，板块还会再一次发力。





实际上不仅仅是地产，包括旅游、猪肉等等，这类板块的炒作，主要都是受到经济回暖预期的利好，但实际上的行业数据目前仍然承压，因此操作上要密切留意基本面的披露。





其实综合来看，年初以来引发市场下跌原因较为综合，外部包括俄乌局势演绎强化滞胀预期、国际关系如中概股退市的担忧，内部则包括市场担忧稳增长政策面临较多约束、房地产市场偏弱且信用风险尚待解决、国内局部疫情和产业监管等因素。





而目前政策信号明确且有针对性，货币政策以及房地产等领域的支持政策相比前期更为积极，疫情的管控也在动态调整，对于中概股和平台经济问题，近期金融委会议也做出积极回应。





与此同时，从估值的角度来讲，目前市场估值接近历史低位可能已释放较多风险





但客观来说，目前来看基本面信号仍有待改善，大宗涨价对中下游盈利的挤压、房地产景气度偏弱拖累住房产业链需求以及消费受到压制等问题，尚待明确拐点出现。





这些都意味着我们目前更接近于一个震底的过程，而非一蹴而就的反弹开始。因此操作上尽管不需要过分的悲观，但我们仍然应该保持足够的警惕。