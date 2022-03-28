











早盘市场低开后，探底展开反击。





一轮拉升成功避免技术面形成岛型的尴尬。与此同时，沪指层面量能第一次出现明显的放大信号，这些都是好现象。





但需要注意的是，创业板在这个位置出现了明显的放量下跌，而且早盘的缺口也无力回补。证明：





第一，3200点对于大盘来说，还是必守的关口，有资金在参与做多，早盘一众权重板块能源、地产、金融的启动就是最好的证明。





第二，市场整体疲弱的状态没有改变，这也是盘面形成了跷跷板的最重要原因。





所以还是我们之前的观点——震底继续进行。





板块方面，房地产板块再掀涨停潮，天保基建走出9连板，天房发展、中交地产、信达地产、渝开发、华夏幸福等10多只个股涨停。





据湖北日报消息，武汉房贷利率即日起下调，主要银行机构从3月25日起对新签约的按揭贷款首套房利率按照LPR+60BP（1BP为0.01个百分点，目前5年期以上LPR为4.6%），即5.2%执行；二套房利率按照LPR+80BP，即5.4%执行。





此外，碧桂园再获银行授信额度，与农行广东分行签400亿战略合作协议。银行真金白银授信头部房企，对市场传递了积极信号。近期，维持房地产市场稳定发展的利好消息不断出现，在一定程度上扭转了前期的悲观预期。





其实之前给大家说过很多次，不管是从银保会的高层表态还是从目前的宏观经济来看，房地产的政策松绑是大方向。经济增长是第一要务。不过对于板块来说，目前数据上的压力还是比较大。二月份的多项数据还在进一步萎缩。所以目前的反转更多的是集中在预期上，一旦销售数据切实回暖，板块还会再一次发力。





实际上目前A股的炒作，大多数都是集中在预期，包括旅游、猪肉、地产等等，这类板块的投资，要密切留意基本面的披露。