午后市场一波跳水，情绪突然急转直下，来自于消息面的压制。





午间披露的信息显示，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）在北京时间3月24日晚给的一份声明中称，市场关于PCAOB与中方达成会计监管最终协议的猜测还为时尚早。“虽然我们也将继续努力寻找切实可行的方案，来解决中国方面的担忧，但最终，为了代表投资者履行我们的职责，我们必须全面检查相关审计文件。这是没有商量余地的，即便是对于那些来自敏感行业的发行人也不例外。”PCAOB的声明称。





下午看很多网友评论这件事情，然后舆论的风向就跑到了“在人家地盘上市就要遵守人家的规则”这个角度。我觉得大家如果这么想就跑偏了。





先说为什么审计底稿不可以交给美国。为什么我们从来不允许公司or审计事务所把审计底稿交出去。





首先大家要知道，审计底稿和财报可不一样。财报大家都见过，半斤八两顶多几十页上百页。但审计底稿的详细程度是另一个数量级的——公司有几头猪，猪啥品种，几个客户，客户都来自哪儿，什么背景？有油气储备？在哪儿？有通讯塔？在哪儿？服务器装哪儿了？等等等等。。。





动辄几个GB的数据量，这里面如果牵扯到稍微大点的公司，信息就会变得非常敏感





与此同时，中国的监管部门，也从没有想要海外上市的中企逃避监管，但有一条，必须尊重“对等原则”，必须尊重国家主权。





其实大可以看看欧洲国家是如何与美国进行监管博弈的。





比如法国，要监管，可以！但PACOB要与法国的H3C（法国法定审计师最高委员会）合作。而且H3C必须主导监管流程，确定人员，确定计划，计划由H3C批准以后，确定哪些数据可以出境，哪些不可以，然后再递交给美方。





另一个欧洲巨头德国，相比法国稍微弱势一点，但也差不多。大致意思就是：双方可以开会确定谁主导这次审查并制定计划。双方也可以“要求”在互相境内获取底稿，你可以来德国境内查我的，那我也可以去美国境内查你的。但是！在传递给对方监管机构之前，必须由本国监管机构先确定，这份文件符合本国的保密法案，才能出境。





但美国这个问题是他们丫不想和我们签一个这样的协议。所以到底谁才是在搞金融霸权，谁在破坏规则，其实是一目了然的。





中概股何去何从，只能看国家层面的进一步谈判。但有一点可以肯定，这件事情悬而未决，会继续成为压制A股走势的关键因素之一。





回到A股这边，板块方面，新冠概念冲高回落。题材还是好的，只不过短期涨的太多了。





除此之外就是农产品的继续表现。粮食主要是看今年的减产预期。本身就是拉尼娜大年。去年海外的火山爆发以及今年俄乌冲突都在加剧全球粮食减产。这些是涨价的基础。原本之前粮食相关品种已经出现了调整。结果昨天晚上北约的表态加剧了对于俄乌冲突的预期。今天粮食相关品种大涨。继续且行且观察吧。





此外，就是猪肉，逻辑之前讲了很多，主要是炒作拐点，不再赘述。





但总的来说，整体市场还是太弱。





目前只存在结构性机会。原因我们在过去两天的收评里面写了很多次——压制市场的利空没有出清，最重要的是经济层面的压力仍然很大。因此短期不宜过分的乐观，小仓位把握震底过程中的结构性波段。