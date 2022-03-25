昨晚美股大涨，今天亚太股市也没跌，就A股、港股，A50大跳水，堪称绝活





盘面上走得最好的就是新冠特效药和猪肉农产品两条主线。





新冠这边咱们之前讲过，就这几轮吉林和上海的情况来看，继续高强度的动态清零，公共卫生系统的压力和中小企业的压力太大了。未来国内逐步开放是必然的方向。说实话，我们政府持续两年的动态清零，已经给老百姓争取了太多注射疫苗的时间窗口。这一波操作，相比于西方国家已经太强了。





但是与病毒共存与否不单纯取决于我们自己，西方国家不做人那有什么办法呢。国内不可能一直封锁，经济扛不住，社会压力也在越来越大。而经济增长是所有问题的基础，所以未来开放是必然。从近期的政策上看，不论是轻症不再住院，还是开放了核算自测的产品，以及加速特效药的投放，都是为了未来经济开放做准备。





而对于国内开放而言，特效药又是重中之重，所以新冠特效药的主线会是未来持续炒作的一个重要方向。





农产品方面，粮食主要是看今年的减产预期。本身就是拉尼娜大年。去年海外的火山爆发以及今年俄乌冲突都在加剧全球粮食减产。这些是涨价的基础。原本之前粮食相关品种已经出现了调整。结果昨天晚上北约的表态加剧了对于俄乌冲突的预期。今天粮食相关品种大涨。





继续且行且观察吧。





对于猪肉而言，逻辑之前讲了很多，主要是炒作拐点，不再赘述。





但总的来说，整体市场还是太弱。





目前只存在结构性机会。原因我们在过去两天的收评里面写了很多次——最核心的还是经济增速的放缓和预期的悲观。所以想要切实完成筑底，必须要有经济数据的支持。