午后，在一个月时间停市后，俄罗斯MOEX指数恢复交易，涨超10%。怎么说呢，这事儿就是杀伤性不大，侮辱性极强。





人家正经开战的国家指数暴涨。中国隔岸观火，把自己家指数给吓崩了。尤其这几天，没啥利空，甚至外部环境一直在释放利好信号，还是温吞的不涨。





外盘上涨，我们稳如泰山的回调，外盘下跌，依旧稳如泰山的回调。只能说是烂泥扶不上墙。





就这几天的行情而言，总结起来基本上就是——假如你买的不是医药股，那么恭喜你，整个人就EMO了。医药的逻辑没啥可说的，就是疫情。





更值得关注的是整个市场的节奏。





对于短期行情而言，私以为这种纠结的状态不会长久，不论上下，市场弱势震荡的平衡都需要被很快打破。换句话说，当前位置如果迟迟无法放量突破，A股将再次回撤至3200点区域。形成所谓的二次探底。所以操作上还是要谨慎，指数随时存在回落风险。





从A股的历史来看，历次大跌无外乎三重因素共振——流动性恶化+盈利趋势下行+外部冲击





A股出现20%级别的大跌，像04年、08年、10年、11年、15、16、18年，基本上都是盈利增速走低带来的回撤。叠加流动性形成了双杀，同时往往伴随着海外风险事件或者外部流动性压力。否则，A股基本上还是很有韧性的。





而我们从宏观上审视本轮市场下跌的主要原因，实际上也是经济预期转差，盈利增速下行；内部流动性方面国内资金流入放缓，绝对收益产品被迫降仓位；外部流动性上美联储货币政策偏紧，利率加速上行进入危险区域；地缘政治降低风险偏好，外资加速流出。





因此从这个角度来说，最直接的触底一定是源于经济基本面的转暖。





而在这个信号出现前，大概率维持低迷震荡就是最好的结果。





诚然，市场目前已经进入估值相对低位区间，尤其对于一些权重品种而言。像Wind全A非金融石油石化的估值水平降至24.8倍，考虑盈利变化，4月底估值降低至22倍。与过去7次大底的平均水平相吻合。估值已经见底。





但对比历次大底，A股仍然缺少流动性、基本面等因素的拐点信号支持。所以目前的状态，我们认为是距离底部不远的低位趋于，叠加政策底的现身。市场还在耐心等待市场底出现。但在此之前，不宜盲目乐观