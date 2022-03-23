消息面因素影响，中兴通讯午后直线封板。很多小伙伴看了中兴的公告，不知道发生了什么，简单解释一下。





中兴18年被美国抓到了给伊朗卖东西，美国说要制裁中兴，要上实体黑明单，上了这个实体黑明单就意味着美国所有的产品都不能卖给中兴，然后经过中兴和国家跟美国的一系列谈判，结果就是：我先不制裁你中兴，但是你中兴先交一点罚金，然后再判你5年缓刑考验期，如果在5年内再犯规，就直接撤销缓刑执行制裁。





然后今天是缓刑到期日，不撤销缓刑说明不用直接执行制裁，到期后直接结束。





其实资金已经先知先觉了，002194武汉凡谷、600776东方通信、000836富通信息、300597吉大通信（20CM）、000586寰宇天下、002547春兴精工、002902铭普光磁、603660苏州科达等早早的封住涨停，午后002796世嘉科技、600498烽火通信涨停；另射频芯片的600753东方银星跟着涨停；





中兴这一波扬眉吐气对于整个光通讯行业都是实质性利好。毕竟这两年行业的估值调整太多。





之前中兴一直是低估值，高业绩的特征，可惜市场一直是拿不确定的风险压制股价。现在消息面的利空出尽，整个行业在估值修复上就是指的期待的。





至于这个事件和前段时间通电话是否有关系，见仁见智吧。





不过抛开中兴带动的整个通讯产业链不谈，市场整体是偏弱的。





从盘面上看，还是咱们之前说的问题，没量。





沪指创业板开盘一小时创了近期的最低成交。连续的萎缩太严重。原因我们认为还是之前说的——政策底夯实之后，大概率市场不愿意继续下跌。但是单纯依靠喊口号没法解决实际问题。





困扰市场的不确定因素仍然存在，所以资金也没有拉起来的欲望，尤其对于很多复苏主线的品种，原本市场炒作的都是今年国内逐步开放的预期，但从目前疫情的情况看，时间毫无疑问要推后。这就导致了很多股票的承压。





现在市场就是下跌没意愿，上涨没动力。于是弱势震荡。





盘面上，昨日强势房地产板块迎来分化，地产接下来肯定还会有反复表现，但是毕竟还是受到基本面压制，而且就算国内经济有压力，也不太可能再全面放开地产，况且这两年的调控，极大概率就是全面放开也不可能重现当年的盛况。所以板块恐怕是没有长周期的大行情。