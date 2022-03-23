指数今天开盘受外围市场集体反弹的带动下纷纷的高开，但随后大盘维持了红盘做震荡，大金融目前的走势一般，地产板块昨天高潮后今天分化走弱对指数也有影响，相比外围来看今天的拉升力度还是不足，创业板的走势好一些，赛道股风电、光伏、氢能源等都有反弹，这就带动了指数高开冲高，但所实话走得也是比较疲弱。





从盘面上看，还是咱们之前说的问题，没量。





沪指创业板开盘一小时创了近期的最低成交。连续的萎缩太严重。原因我们认为还是之前说的——政策底夯实之后，大概率市场不愿意继续下跌。但是单纯依靠喊口号没法解决实际问题。





困扰市场的不确定因素仍然存在，所以资金也没有拉起来的欲望，尤其对于很多复苏主线的品种，原本市场炒作的都是今年国内逐步开放的预期，但从目前疫情的情况看，时间毫无疑问要推后。这就导致了很多股票的承压。





现在市场就是下跌没意愿，上涨没动力。于是弱势震荡。





盘面上，昨日强势房地产板块迎来分化，地产接下来肯定还会有反复表现，但是毕竟还是受到基本面压制，而且就算国内经济有压力，也不太可能再全面放开地产，况且这两年的调控，极大概率就是全面放开也不可能重现当年的盛况。所以板块恐怕是没有长周期的大行情。





消息面上，3月21日，国家发改委、能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》。3月22日，国家发展改革委国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。3月23日，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出，探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地。





受消息刺激，氢能源概念股掀涨停潮，致远新能、京城股份等多股涨停，绿电、风电、储能、抽水蓄能、柔直输电、特高压等绿色能源持续走高，粤水电3连板，浙江新能等多股涨停；





中兴通讯今日发布公告，开市起临时停牌，以待刊发内幕消息公告，内容有关2022年3月14日（美国时间）于美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会的进展情况。记者从相关渠道获悉确认，国内电信设备制造商中兴通讯被允许结束其2017年开始的五年合规观察期。





5G、通信板块异动拉升，东方通信、武汉凡谷涨停；





整体来说，还是震荡为主，没啥看点，继续弱势震底