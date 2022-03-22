市场继续弱势震荡，个股上谈不上分化，大部分都是弱势上涨或者下跌





但从风格上看，今天二八风格变化，80%个股普跌，白马股大盘股领涨，还有低位股补涨，高位股和之前的医药集体熄火，有人说是新冠药被纳入医保导致的的下跌，个人认为更倾向于是短期大大幅拉升之后的回调。比较正常。





新冠药是目前市场认可度比较高的主线。除此之外就是旅游酒店以及消费复苏，这三个都是暗合了国内逐步放开的政策方向。实际上从国内最新的防疫政策来看也基本上是这个趋势。





这三个领域的逻辑说过很多次，就不再赘述了。





板块上领跑的是房地产。从数据上看，房地产市场目前因为疫情等因素影响，是持续低迷的，新房销售加速下滑——45城商品房累计销售面积（3.1~3.17）同比-42.1%，上月同比-23.8%。。





但随之而来的是各部门的护盘政策：





3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，在房地产企业方面，会议指出，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。





随后银保监会召开专题会议强调积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。





国家外汇管理局召开专题会议，会议要求，配合有关部门促进房地产市场、平台经济健康稳定发展。





咱们之前说过，目前国内需要强有力的抓手来刺激经济活跃度，避免落入通缩陷阱。地产在某种程度上，即便不能完全放开上涨。也一定要避免产业的继续坍缩





板块目前炒作的是政策拐点的预期，但实质上说，行业并没有转暖，所以参与要保持警惕。





除此之外，农业股继续高歌猛进，昨天我们在文章中对农业板块的逻辑做了细致梳理，没有看过的朋友可以看看昨天的收评和午评。不再赘述了。





总的来说，继续低迷震荡。