



市场再一次震荡，就目前而言，进入相对低点应该没什么问题，而且政策底已经出现，但是否会有二次下探不好说，上周的绝地反攻之后，市场的量能跟紧非常有限，我们认为大概率还是要震荡甚至回探来夯实底部。





从A股的历史来看，过去20年，A股历经七次历史大底。我们总结历史大底的出现，往往伴随着五个重要信号。





信号一：超额流动性与新增社融增速的组合出现转正回升。超额流动性转正，新增社融加速改善往往是A股见底最关键信号。信号二：估值水平降到历史低位。信号三：外部流动性环境出现边际改善。历史上7个历史大底其中有6次美国的十年期国债收益率调整之后的水平都处在-1以下，也就是所谓的“机遇期”。信号四：成交低迷、换手率明显下降、缩量。换手率大幅降低，大幅缩量是见大底的重要条件。信号五：经典K线组合。K线出现类似于“W”的双底组合。





那么眼下A股的底部构建到什么程度呢？





信号一：新增社融增速已经转正，但静候中长期社融增速转正与减速改善确立经济拐点。在两会之后政府和企业部门稳增长发力的背景下，新增中长期社融增速未来有望进一步回升。





信号二：截至22年3月15日阶段性低点，Wind全A非金融石油石化的估值水平降至24.8倍，考虑盈利变化，4月底估值降低至22倍。与过去7次大底的平均水平相吻合。部分行业估值已经见底。





信号三：未来随着俄乌局势缓和，中美监管沟通，衍生的金融风险将会逐渐降低。静候美国利率和美元指数见顶回落。





信号四、信号五：静候换手率和成交金额阶段性持续回落，以及进一步技术面的震底走势。





实际上通过对比能够看出，市场在这个位置，部分硬件条件已经满足见底需求，但同时也有相当的外部环境因素尚待进一步确认。这些似乎都在预示着指数层面进一步震荡夯实底部的方向。





尤其大家要注意到，过呢疫情，海外战争，以及降准降息等市场关注的问题，仍然悬而未决。不需要悲观，但是不宜盲目乐观





回到今天的盘面，农业股几乎成为今天最大的明星。





分板块来看，种业领跑全市场，当前全球农产品供需偏紧，叠加俄乌冲突或导致黑海贸易运输受阻，导致市场普遍看好后期玉米/大豆/小麦的价格走势。





另外，中长期来说，在耕地资源有限的背景下，大豆和油料的扩种预计将使得玉米的种植面积增幅有限、玉米产不足需的格局有望中期持续。而短期来看，昨日的九号台风美莎克令黑龙江大豆玉米都遭遇了不同程度的倒伏，以及后面即将到来的十号台风海和早霜是否到来尚不可知，或有减产风险。





综合来看粮价易涨难跌，种业景气持续的确定性提升，但需要注意的是，短期最大的不确定因素是俄乌冲突。一旦切实的达成和解，则会对短期粮食价格构成冲击。





农业股以往的套路，都是涨得时候磨磨唧唧，跌的时候一点不含糊，所以还是要密切留意消息面的推进。





相比种业而言，近期持续上涨的猪肉概念则是明确的在布局拐点





生猪养殖在21年9月已出现产能去化拐点，预计最早今年周期有望反转。但需要注意的是，当前猪企及养殖户仍然面临三重困境：1）出栏量增加、消费淡季抑制猪价；2）豆粕等饲料原料涨价带动的现金成本抬升；3）去年以来的持续亏损对现金流的消耗。





所以，目前市场实际上是确定了以产能为投资主要参考因素的策略、而非猪价，因此大家会发现猪肉价格的涨跌不影响短期股价。出现了猪价跌股价涨、猪价跌势放缓/上涨时股价调整的反向相关表现。





因此，策略上我们认为大家还是首选已经多轮周期验证过成本优势及扩张能力的自繁自养龙头猪企。将成为整个周期拐点中最大的弹性标的。





整体而言，市场继续震荡。大概率还是要震荡甚至回探来夯实底部。