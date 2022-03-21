早盘市场继续震荡，板块方面农业股大幅度领跑。





从板块来看，种业领跑全市场，当前全球农产品供需偏紧，叠加俄乌冲突或导致黑海贸易运输受阻，导致市场普遍看好后期玉米/大豆/小麦的价格走势。





另外，中长期来说，在耕地资源有限的背景下，大豆和油料的扩种预计将使得玉米的种植面积增幅有限、玉米产不足需的格局有望中期持续。而短期来看，昨日的九号台风美莎克令黑龙江大豆玉米都遭遇了不同程度的倒伏，以及后面即将到来的十号台风海和早霜是否到来尚不可知，或有减产风险。





综合来看粮价易涨难跌，种业景气持续的确定性提升，但需要注意的是，短期最大的不确定因素是俄乌冲突。一旦切实的达成和解，则会对短期粮食价格构成冲击。





农业股以往的套路，都是涨得时候磨磨唧唧，跌的时候一点不含糊，所以还是要密切留意消息面的推进。





相比种业而言，近期持续上涨的猪肉概念则是明确的在布局拐点





生猪养殖在21年9月已出现产能去化拐点，预计最早今年周期有望反转。但需要注意的是，当前猪企及养殖户仍然面临三重困境：1）出栏量增加、消费淡季抑制猪价；2）豆粕等饲料原料涨价带动的现金成本抬升；3）去年以来的持续亏损对现金流的消耗。





所以，目前市场实际上是确定了以产能为投资主要参考因素的策略、而非猪价，因此大家会发现猪肉价格的涨跌不影响短期股价。出现了猪价跌股价涨、猪价跌势放缓/上涨时股价调整的反向相关表现。





因此，策略上我们认为大家还是首选已经多轮周期验证过成本优势及扩张能力的自繁自养龙头猪企。将成为整个周期拐点中最大的弹性标的。





整体而言，市场继续震荡。目前看，低点和政策底已经出现，但是否会有二次下探不好说，上周的绝地反攻之后，市场的量能跟紧非常有限，大概率还是要震荡甚至回探来夯实底部。





尤其大家要注意到，过呢疫情，海外战争，以及降准降息等市场关注的问题，仍然悬而未决。不需要悲观，但是不宜盲目乐观