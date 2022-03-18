盘面表现的非常矛盾。





第一，是量能的严重萎缩，沪指成交量快要回到窄幅震荡的水平了，创业板也差不多。以这个快速反弹后的成交来说，有点夸张。尤其说实话，要考虑到前两天的反弹本身也是无量上涨，这个时间看就比较微妙。





从连续三天你的量能上看，我们认为资金整体还是非常谨慎的，从盘面来说，未必就是周三的金稳会利好已经消化，但至少证明资金在这个位置没有不计成本做多的理由。而这其中的忧虑主要是两方面。





一方面，今晚中美高层要通话，以及马上要进入周末。这个严重的缩量也可以看到，资金在这个位置，对于市场本身仍然是有不确定性的。





另一方面，金稳会之后，各个部门相继表态，态度是非常端正的，讲话定调也堪称给力。但是对于市场来说，真正的大反弹仍然需要更坚实的实质性政策落地。这些目前还看不到。实际上真正能够刺激市场回暖的政策，大家也都知道，降准降息、降印花税，明确暂停IPO，没有哪个是说落地就落地的，很多决策权也不在某会手里。





同时，客观说——疫情、俄乌、中概股等一系列问题，并没有从根源上解决。所以短线的强反弹之后，震荡并不是不好理解。





第二，是权重股的大幅度拉升。与整体缩量对应的，是午后保险、地产板块的快速拉升。实际上，从整体来看，不光是保险，整个金融三板都在拉升。





这些权重的异动，一方面是午盘平安高层站出来对业绩做了表态。另一方面我们认为很可能是一部分资金在赌周末降准的预期。





从时间节点上看，美联储议息靴子落地，二月份社融不及预期，两会给了全年极高的增长目标，这些都在为降准创造条件，同时今晚中美高层对话之后，货币政策上的制约条件就出清了，从这些因素来说，周末降准的可行性很高。





另一方面如果单纯从板块上看，金融股确实是有基本面支撑。保险今天龙头已经作了表态，券商方面，目前，券商板块PB估值为1.44倍，低于2016年以来的20分位点，处于历史底部区域，与业绩背离程度较大。券商整体的走势或许会被所谓“牛市拉券商”的固有思维限制，但大幅度下挫中作为护盘的方向还是可以期待的。





外围冲击，以及对财富管理业务遇冷均属于短期影响因素，尤其目前已发布业绩预告或业绩快报的24家上市券商归母净利润均实现同比增长。此外，通过中证协发布的证券公司2021年度经营数据看，证券行业2021年整体业绩表现亮眼，资本实力不断增强。





整体来说，目前市场肯定是进入低位区间，但是否会再有一次市场底的调整，无法预判。但我们认为大家在最艰难的时刻，不要选择躺平，事实上如果不是内外交困，市场很难形成这种级别的调整，很多龙头股的下跌已经击穿去年的估值低点。





像消费这边，海天味业价格回到提价前，茅台回到1600元，这是正常环境下不能想象的。





眼前的很多利空确实会从根本上改变很多行业，比如过去三年的疫情，直接斩断了中国电影业的上升周期。院线不再是观影的必选条件。但另一方面，更多的行业终将在疫情之后回归正轨。如果我们坚信利空永远只能影响中短期行情的波动，那么优质股的估值修复和回归，就仍然是值得大家去关注的。