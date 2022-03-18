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震底阶段把握确定性机会

(2022-03-18 11:58:02)
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市场缩量太严重。加上前两天的反弹本身也是无量上涨，这个时间看就比较微妙。

一方面是对于周三利好的集中反馈已经结束，叠加超跌反弹之后资金开始形成分歧。

另一方面，今晚中美高层要通话，以及马上要进入周末。这个严重的缩量也可以看到，资金在这个位置，对于市场本身仍然是有不确定性的。

换句话说，金稳会之后，各个部门也相继表态，态度是非常端正的，但是对于市场来说，真正的大反弹仍然需要更坚实的实质性政策落地。这些目前还看不到。实际上真正能够刺激市场回暖的政策，大家也都知道，降准降息、降印花税，明确暂停IPO，没有哪个是说落地就落地的，很多决策权也不在某会手里。

所以眼下真的能够刺激市场的，也就只有宏观基本面的回暖。

同时，客观说——疫情、俄乌、中概股等一系列问题，并没有从根源上解决。所以短线的强反弹之后，震荡成了眼下的唯一选择。

但另一方面，我们认为大家在最艰难的时刻，不要选择躺平，事实上如果不是内外交困，市场很难形成这种级别的调整，很多龙头股的下跌已经击穿去年的估值低点。

海天味业价格回到提价前，茅台回到1600元，这是正常环境下不能想象的。

眼前的很多利空确实会从根本上改变很多行业，比如过去三年的疫情，直接斩断了中国电影业的上升周期。院线不再是观影的必选条件。但另一方面，更多的行业终将在疫情之后回归正轨。如果我们坚信利空永远只能影响中短期行情的波动，那么必选消费的估值修复和回归，就仍然是值得大家去关注的。

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