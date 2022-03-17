金融委开会后，盘后央行、财政部、银保监会、证监会、外汇局5部门喊话维稳，算是近年力度最大的一次联合救市。所以短线反弹没毛病。





近期市场的下跌，有利空吗，有，但是都不是基本面利空。尤其比如乌克兰冲突、国内疫情这种，预期已经打满了，短线影响一下就完事儿了。真正导致市场大面积调整的就是外资对中概股的绞杀。反馈到A股，就是情绪影响。





所以我们说扭转市场就要扭转情绪，但是扭转情绪不能光靠机构资金，这个时候只有政策出手才能一锤定音。而金稳会的通告就是最有利的表态。





隔夜中概股暴涨，利空一扫而净。早盘市场继续拉升。





对A股来说，3023点毫无疑问是政策底，通常政策底之后，会有一轮反扑，随后才是市场底，但我们跟倾向于市场这一次不会形成双底的格局，最坏也是横盘震荡，因为A股不像历次大熊市，经历了产业由盛转衰的下行周期。而是完全因为外部因素引爆了恐慌情绪导致的短期调整。





所以核心利空就是情绪，情绪止住了，下跌也就应该见底。即便退一万步，真的还要有一个滞后的市场底，那么在下探也就是真的底部，大反弹就要开始了。





短期看，很多板块又跌倒了大有作为的位置，只要指数稳住，涨跌没那么重要，现在盯着市场热点干就完了。题材炒作迎来一段好时光，躺平的赶紧把账户理一理，赚钱要紧啊！