国务院金稳会的会议通稿成为了今天市场见底的最大利好。





其实咱们在午评中就说了：盘面上的一些信号已经出现拐点特征。





比如北上资金今天早盘一度形成流入的局面，虽然临近午盘再一次流出，但是流出幅度不大。北上资金主导的这轮下跌，从下跌动能来看已经进入了拐点





再比如早盘另外一个信号，是金融股的频繁异动。当时我们判断3000点是政策底线，大概率会有一系列举措来死守。





而针对午盘的拉升，在金稳会消息没有公开前，我们的判断是——其实对于A股来说，超跌早就超跌了。关键的问题在于信心，如何提振市场信心很重要，郭嘉队出手是一方面，更重要的是，要看到宏观基本面的一些信号。以当时的公开信息来看，我们认为卫健委的组合拳，是早盘反弹的重要因素。





但事后再来看，金稳会的通稿确实力度大太多了。





从通稿的表述来看，“积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策”，“凡是对资本市场产生重大影响的政策，应事先与金融管理部门协调，保持政策预期的稳定和一致性”，这两个是非常强硬的表述了，等于给政策方向画了界限。





更严肃的是“加大协调和沟通力度，必要时进行问责”，这是前所未有的。





最威武的是最后一句话——各方面必须深刻认识“两个确立”的重大意义，坚决做到“两个维护”，保持中国经济健康发展的长期态势，共同维护资本市场的稳定发展。





对于资本市场的维稳，已经上升到“两个确立”和“两个维护”的政治高度了！谁再砸盘，甚至谁该护盘不护盘，就是不讲政治了。这个表述说实话，比两年前年初的利好还要更给力。





可见这一轮下跌，高层确实是看到了，而且震怒。





真好！咱们说心里话，国内经济现在有压力，直接融资融不动，间接融资的市场再垮掉，实体就完了。退一万步说，盘活了股市，老百姓都赚钱了，本能地就会刺激消费。咱们之前说过，没有什么问题是一轮牛市解决不了的，如果有，那就再来一轮。





这话不是瞎说，实际上你看看过去10年美国经济和股市的联动，就是如此。





我们的资本市场发展的晚，有劣势，但是好处就是大可以参考国外的先进经验，我们相信国家的金融嗅觉和发展决心。接下来就是万众一心打爆外资空头的战役了！！！





对于市场而言。认为底部已经形成。以历次A股的惯性，往往是政策底先行，随后是市场底。但我们认为本轮调整的市场底应该是在3月9日的低点，当时反复出现资金的抄底动作，随后又罕见的有二十余家公司集中发布月度经营数据。





等于基本面的低点和市场部分资金的低点已经出现，随后就是信心导致的惯性下杀，这个阶段需要有政策出来止跌，到今天高层的表态，政策底夯实。





接下来是否单边反弹要看量能的配合，但大概率低点已经出现，最差的情况应该是震底。大家要密切留意超跌的优质板块的进场机会了。