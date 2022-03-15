你说A股有什么伟大？我说A股伟大就伟大在把所有的卑微和坑杀都写在脸上，然后还要笑吟吟的说“老乡别走，献上你的心脏”





盘面可谓惨烈，持续三个月的杀跌，主板跌去600多点，创业板跌1000点





两市接近4700只股票，红盘报收的只有不到250只，搞得所有股民都像二百五一样。。。低头看看电脑上的日期，3月15号，要不然打315电话投诉一波吧，我们可能炒的是假股票。





周三市场应该说整个上午是没啥悬念的，隔夜外盘的中概股杀跌，和昨天盘后的A50杀跌，都必须低开。然后反弹也没啥悬念，毕竟前期在这个位置市场有很强的抵抗情绪。





但反弹之后的午后行情，就是今天最大的悬念。中午在收盘后我们给大家在午评中做过解析，盘面上的多个信号都不太乐观——





第一，几乎没有主动上涨的板块，宁王和券商带动的反弹，但宁王冲高一波之后量能急剧萎缩，临近午盘已经开始震荡回落，券商里面带头的华林证券则在午盘时已经形成了冲高回落。





第二，技术上，实体阳线连续两日创新低。今天还有巨大的跳空缺口，直接砸穿3200，早盘恐慌下跌阶段放量，但反弹无量，并没有真的资金进去接盘。





这两点决定了午后的走势不会太好看，但说实话，就这个跌幅，和整个市场放弃抵抗的状态，是超出预期的。





超预期到了那种——特么跌得太多都不觉得心疼的地步。





实际上目前真正的利空就两个，一个是疫情，一个是中概股。都是明牌，但都无法预知。市场害怕未知，市场没能力也没义务自己鼓起信心。说实话，这个时候就是所谓的郭嘉队出手的时刻了。





但是当然了，很多股票跌回了估值底部，很多品种超跌了。但是这个位置我们不建议抄底接飞刀。





今天很多权重股刚刚出现多杀多的情况，是陷入疯狂，还是最后一跌，有时候就是一层纸，这个阶段去赌底部，只能说你确实是钱多。





就这么说吧，过去两周的每一次反弹都是护盘，但是你见过A股的哪一次大底是护盘护出来的吗。耐心等待吧。管住手就是对自己最大的温柔。