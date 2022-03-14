



今天是盘中看着凶险，其实盘后更要命。





港股这边：恒生科技指数尾盘加速下跌，跌幅扩大至10%，创历史最大单日跌幅，阿里巴巴跌9.5%，小米集团跌超8%，腾讯控股跌7%，美团跌14.55%，百度跌15.7%，小鹏汽车跌近20%。恒生指数跌5%，科网股、科网股、回港中概股延续跌势，烟草概念股、汽车股、电力股重挫。





A50则是重挫超4%，海外美股盘前中概股继续重挫。





最近的行情典型的就是外资通过做空中概股，引爆港股（因为很多公司都是美股港股同时上市），然后传导至国内，引发外资的离场。外资今天净卖出144亿，这个数据仅次于今年1月27日的146亿。





尤其对比以往，A股大跌往往是外资买入，但现在这种连续的大跌+卖出的操作，确实是比较难看





外资这个时候为什么卖？我认为和国内的疫情已经没有太大的关系了。从近期的消息和公开的事件来分析，国内逐步的开放会成为必然。这个阶段因为疫情的阶段性抬头大幅度的卖出是不合适的。





相比而言，我更认为，这种流出是一种外部环境引发的行为。





一方面是“围魏救赵”——俄乌冲突把欧洲坑惨了，一些全球配置的资金也需要拆东墙补西墙。就好比我们自己是不是也会有这种操作呢？至于说是去弱留强，还是去强留弱，这问题就见仁见智了。





另一方面，很可能还是和中方在此次事件中的态度有关系，这个不好多说。只能说还是之前的观点，中美甚至东方和西方都不可能恢复到贸易战撕破脸之前了，但我认为中美包括中欧贸易牵扯非常深，不是谁想撇开就撇开的，也不用太过于升级这个事，但外资重仓的票加点小心是真的。





还有一点，就是美联储加息这个事，始终犹如当头之剑，到底加多少，什么时候加，鲍威尔会后声明是否乐观都还是未知的，即便市场有一定预期，还是有资金会选择先避险。





从历史的统计来看，外资净卖出超过百亿的情况出现后，往往在一周之内，由于做空力量集中释放，市场会迎来反弹。那么结合本周四的美联储加息时间点，本周的行情还是有望前低后高走修复的。





但道理是这么个道理，A股的特征就是不讲道理，所以不建议大家接飞刀，耐心等待企稳。



